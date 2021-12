Apple dá bônus históricos em ações para manter engenheiros

Ah, o fim de ano… tempo de celebração, renovação e (é claro) bônus! No caso dos engenheiros da Apple, em 2021 as bonificações de fim de ano estão indo além do esperado. E há um motivo bastante justificável para que a empresa tenha sido mais “boazinha” desta vez com seus funcionários.

Ultimamente, nós temos noticiado aqui no MacMagazine algumas perdas da Apple no que diz respeito ao seu time de engenheiros, principalmente os que estavam envolvidos em projetos ambiciosos, como os do “Apple Glass” e do “Apple Car”. A empresa, no entanto, pretende frear este movimento, e é aí que entram as já citadas bonificações.

De acordo com informações publicadas por Mark Gurman na Bloomberg, a Apple deu bônus bastante incomuns e significativos a alguns dos seus engenheiros, com valores que variam de US$50 mil a US$180 mil em ações.

Segundo a publicação, a companhia informou aos profissionais sobre o “presente” na semana passada, tratando internamente as bonificações como uma recompensa para os engenheiros que tiveram alto desempenho — o que abrangeu cerca de 10% a 20% dos profissionais nas categorias contempladas.

Alguns dos que não receberam, no entanto, acreditam que o processo de seleção foi arbitrário, dando a entender que a Apple não estabeleceu ou não deixou claro a eles quais os critérios utilizados para definir quem teve esse alto desempenho.

Nos últimos anos, a Maçã vem perdendo profissionais principalmente para a Meta, empresa que é dona de serviços de mídia Facebook, WhatsApp e Instagram. A corporação está cada vez mais investindo em hardware para o seu tão sonhado metaverso, encampando projetos para fones de ouvido, relógio e óculos inteligentes — que deverão concorrer diretamente com produtos da Maçã no futuro.

Justamente para estancar esse movimento (que também se dá no sentido oposto, vale ressaltar), é que a Apple deu a bonificação atípica. A companhia até costuma, com frequência, oferecer bônus adicionais a seus funcionários, mas os valores não chegavam nem perto dos que foram oferecidos desta vez.