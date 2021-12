Apple Music pode já estar todo disponível em Lossless

Em maio, a Maçã anunciou a chegada do já então rumorado áudio Lossless (sem perdas) ao Apple Music, junto ao aguardado Áudio Espacial com Dolby Atmos. Naquela oportunidade, a empresa aproveitou para prometer que cada uma das mais de 90 milhões de faixas disponíveis no serviço seriam compatíveis com a reprodução de alta fidelidade até o final de 2021. E, ao que tudo indica, a gigante de Cupertino parece ter alcançado esse objetivo.

Uma pesquisa conduzida pelo 9to5Mac apontou que todas as músicas disponíveis no catálogo do serviço de streaming já aparentam contar com o suporte para reproduções sem perda de qualidade. Embora o veículo afirme que não seja possível confirmar essa informação com precisão, nenhuma música, álbum ou EP sem o selo Lossless foi identificada durante a averiguação. Uma breve checagem realizada pelo MacMagazine momentos antes da redação deste texto também não foi capaz de achar qualquer exceção.

Segundo o veículo, apenas músicas adicionadas através de compras no iTunes não possuem o selo Lossless abaixo de suas capas. No entanto, vale lembrar que a Apple já havia confirmado antes que esse tipo de faixa não receberia a compatibilidade com o novo codec.

De acordo com a Apple, o recurso usa o ALAC (Apple Lossless Audio Codec) para entregar a mesma qualidade sonora obtida em estúdio pelos próprios artistas durante o streaming, sem qualquer perda de bits de dados do arquivo de áudio original. No entanto, para ter acesso a esse modo de reprodução é preciso ter, pelo menos, o iOS/iPadOS 14.6, o macOS 11.3 e/ou o tvOS 14.6 instalados em seus dispositivos.

Embora o possível cumprimento dessa promessa seja uma boa notícia para audiófilos, o áudio sem perdas ainda pode ser considerado um recurso ainda muito limitado dentro do serviço de streaming da Apple, uma vez que nenhum dos AirPods vendidos atualmente pela companhia possui compatibilidade com o recurso, que requer fones especiais e conexões cabeadas para ser aproveitado — coisas cada vez mais raras hoje em dia.