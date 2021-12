Beats Studio Buds também ganham edição limitada no Japão

Além do lançamento de uma edição limitada dos AirTags em comemoração ao ano do Tigre japonês, a Beats, subsidiária da Apple, anunciou uma nova versão especial dos Beats Studio Buds, seus fones de ouvido sem fio lançados em junho passado.

Como divulgado pela Beats no Instagram, a edição especial dos Beats Studio Buds é vermelha e possui listras douradas — as cores do ano do Tigre. Fora isso, o produto é igual à edição padrão.

Os Beats Studio Buds apresentam um design intra-auricular semelhante ao dos AirPods Pro. Eles são equipados com cancelamento ativo de ruído, pontas substituíveis, bateria de oito horas e Bluetooth Class 1 para emparelhamento rápido com dispositivos iOS e Android e menos interferência.

A edição limitada estará disponível a partir de 1º de janeiro e provavelmente terá o mesmo preço da versão comum (17.800 ienes — isto é, cerca de R$870).

via PhoneArena