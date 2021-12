Como desabilitar o atalho do botão lateral/de Início para a Carteira [iPhone]

Lançado nos Estados Unidos em 2014 (e no Brasil em 2018), o Apple Pay certamente não foi o primeiro método de pagamentos a usar a tecnologia NFC (near field communication, ou comunicação de campo próximo).

Porém, por estar incluído em milhares de dispositivos, ele acabou se tornando um dos principais nomes nesse mercado — ao lado do Google Pay e do Samsung Pay.

Por padrão, logo quando você adiciona um cartão de crédito ou débito no Apple Pay do iPhone, você pode acioná-lo bastando clicar duas vezes no botão de Início ou o lateral do smartphone para que a sua carteira seja aberta.

Porém, caso você não curta esse comportamento, é possível desabilitá-lo de uma forma superfácil.

Confira como fazer: no iPhone, abra os Ajustes e toque em “Carteira e Apple Pay”. Em seguida, desmarque a opção “Clique Duplo no Botão Lateral” ou “Clique Duplo no Botão de Início”, dependendo do modelo de iPhone.

Feito isso, sempre que quiser ativar o Apple Pay no iPhone, bastará que você aproxime-o do terminal ou até mesmo use o atalho disponível na Central de Controle — ou pague pelo Apple Watch caso tenha um, por exemplo.

E você, como costuma usar o Apple Pay por aí? 💳