Nomad oferece taxa zero (e cashback) para remessas até o fim do ano!

Já falamos bastante aqui da conta digital americana gratuita da Nomad, parceira do MacMagazine. Nós usamos ela para comprar produtos nos EUA, colocar AppleCare+ em nossos dispositivos e mais!

Recentemente, eles anunciaram o spread regressivo, que pode fazer a “taxa” da Nomad cair de 2% para até 1% — quanto mais dinheiro enviado para a sua conta, menor o spread.

Pois agora a Nomad anunciou uma ótima novidade para todos os clientes — tanto para quem nunca enviou nenhuma remessa quanto para quem envia sempre. Isso mesmo, trata-se do spread zero!

Até o dia 31 de dezembro, a Nomad vai zerar a taxa para quem enviar dinheiro para a conta digital americana. Como dissemos, a novidade é válida para todos os clientes: para quem abriu uma conta e nunca fez uma remessa, para quem sempre faz ou para quem pretende abrir uma conta hoje mesmo.

Todo mundo ganhará spread zero até o dia 31/12, independentemente da quantidade de remessas que fizer (sim, você pode fazer uma por dia que não pagará a taxa, apenas o IOF de 1,1%).

Ganhe spread zero e US$10 de cashback

Para quem já abriu a conta (usando ou não o nosso cupom) e nunca fez nenhuma remessa até hoje, além do spread zero a Nomad oferecerá também US$10 de cashback ao fazer a sua primeira remessa. Basta enviar o dinheiro para a sua conta que, alguns dias depois, os US$10 serão depositados.

Abra a sua conta, ganhe spread zero e US$15 de cashback!

Se você até hoje não abriu a sua conta, então aproveite pois, usando o cupom REMESSA15 no campo de convidado no momento de abertura e fazendo a sua primeira remessa até o dia 31/12, você ganhará spread zero e US$15 de cashback! Bom, não é mesmo?

Nesta tela, digite o cupom REMESSA15 para ganhar US$15 de cashback ao fazer a sua primeira remessa

Você já conhece a Nomad?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. Com uma conta Nomad, você pode comprar dólares na cotação comercial e fazer compras com um cartão de débito físico ou virtual (compatível com Apple Pay) em 20 países (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Espanha, Austrália, Japão e mais) — economizando até 10% se comparado a um cartão de crédito internacional.

Investimentos

Com ela, você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

Transferências e saques

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico nos 55 mil caixas eletrônicos da rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

Não perca tempo!

Lembrando que o prazo para aprovação de novas contas é de até quatro dias úteis — podendo, obviamente, acontecer antes disso. Então é bom correr para não perder essa oportunidade!

