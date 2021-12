PS5: explore os gatilhos do DualSense com esse app para iPhone

Uma das novidades mais legais do PlayStation 5 — ou melhor, do seu controle, o DualSense — é a possibilidade de os desenvolvedores de jogos criarem efeitos especiais para os gatilhos do joystick. É possível ajustar a resistência, os efeitos vibratórios, a posição de acionamento dos botões e até um “coice”, o que pode tornar a experiência de jogo ainda mais imersiva.

Por outro lado, não há uma forma de testar todo esse poder do DualSense de forma intuitiva: se você é desenvolvedor, precisará mexer nas linhas de código do seu projeto para ajustar os gatilhos adaptativos ao seu gosto. Já no caso dos jogadores, a única forma de testar o recurso é durante a ação do jogo. Por isso, o aplicativo PS5 Controller Trigger Test pode vir a calhar.

Disponível para iPhones e iPads, o aplicativo exige apenas que você conecte o DualSense ao dispositivo móvel para ajustar de forma bastante aprofundada cada aspecto dos gatilhos — vibração, resistência, posição de acionamento e muito mais. Desta forma, você pode ter total controle sobre os elementos e projetar os seus jogos de forma mais simples (ou simplesmente se divertir explorando as possibilidades).

O app permite que você ajuste cada gatilho separadamente e, ainda, traz um controle para você alterar a luz emitida pelo joystick — você pode conferir, também, o nível de bateria do controle a qualquer momento.

Se você tem um PS5 dando sopa por aí, vale a pena dar uma olhada!

via IGN