Xiaomi 12 e 12 Pro chegam com novo Snapdragon e até 120W de carregamento

Na última semana, a Xiaomi usou o iPhone 13 como base de comparação para um teaser dos seus novos aparelhos topos-de-linha, mas sem anunciá-los oficialmente. Agora, cá estão eles: os novos aparelhos Xiaomi 12 e 12 Pro (a empresa abandonou a marca “Mi”) estão entre nós — e, com eles, os mais novos chips móveis da Qualcomm.

Ambos os aparelhos são equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 1, primeiro da fabricante produzido em litografia de 4 nanômetros — sim, ainda menor do que os 5nm usados pela Apple nos chips A15 Bionic e M1 [Pro/Max]. O chip tem desempenho 20% superior em relação ao antecessor Snapdragon 888, além de ser 30% mais eficiente no consumo energético — e ainda traz outras cartas na manga, como capacidade de reconhecimento facial, gravações 8K HDR, modem 5G integrado e mais.

Xiaomi 12 Pro

Quanto aos aparelhos em si, o Xiaomi 12 Pro é o topo do topo da montanha. Ele traz uma tela curvada AMOLED de 6,73 polegadas com resolução 1440p, brilho máximo de 1.500 nits e taxa de atualização variável entre 1Hz e 120Hz. São três câmeras de 50MP — a principal, grande-angular, tem um sensor Sony IMX707 de 1/1,28″. Temos ainda uma lente ultra-angular e uma telemacro, enquanto a câmera frontal (no estilo hole-punch) tem 32MP.

A bateria de 4.600mAh é dividida em duas células e pode ser carregada a até 120W — carregando-a completamente em apenas 18 minutos. O carregamento sem fio, que também está presente, chega a absurdos 50W. Temos ainda os suspeitos de sempre, como leitor de digitais na tela, som estéreo com certificação Dolby Atmos, 8GB ou 12GB de RAM e 128GB ou 256GB de armazenamento.

Xiaomi 12

O Xiaomi 12 “comum”, por sua vez, tem o mesmo chip Snapdragon, mas sua tela é reduzida para 6,28 polegadas com resolução 1080p. A câmera traseira principal também tem 50MP (mas com sensor Sony IMX766, menor), e as demais têm 13MP (ultra-angular) e 5MP (macro). A bateria é de 4.500mAh, e carregamento com fio limita-se a modestos 67W. De resto, as especificações são semelhantes.

A Xiaomi lançou também um terceiro membro da família, o 12X, o qual compartilha o mesmo design, dimensões e principais especificações do Xiaomi 12 — a diferença é que, neste, o processador é o Snapdragon 870.

Xiaomi 12X

Os novos aparelhos da fabricante serão lançados no próximo dia 31, na China, por preços abaixo dos da concorrência. O 12 Pro partirá de ¥4.700 (~R$4.160) e poderá chegar a ¥5.400 (~R$4.780) no modelo mais caro. O Xiaomi 12, por sua vez, variará entre ¥3.700 (~R$3.280) e ¥4.400 (~R$3.900), e o 12X irá de ¥3.200 (~R$2.830) a ¥3.800 (~R$3.370).

Ainda não há informações sobre a possível disponibilidade dos aparelhos em mercados internacionais, como o Brasil, mas a Xiaomi deverá anunciar novidades sobre isso em breve. E aí, o que acharam?

via GSMArena