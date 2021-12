2022: as principais novidades da Apple para o próximo ano

O ano de 2021 foi especialmente agitado para a Apple no que diz respeito a lançamentos de produtos. Vimos, ao longo dos últimos meses, a continuação da transição para o Apple Silicon com o lançamento do iMac de 24 polegadas e da nova geração de MacBooks Pro, novos iPhones, iPads, AirPods e, até mesmo, um produto completamente inédito para a companhia: o AirTag.

Não é exagero dizer que essa sequência de novidades dos últimos meses tenha aumentado consideravelmente as expectativas de clientes da Apple para o que a empresa lançará em 2022 — que, agora, encontra-se a apenas alguns dias de nós. De qualquer forma, o que não faltam são rumores que corroboram os possíveis lançamentos marcados para o próximo ano.

Neste artigo, reuniremos algumas das principais previsões sobre o que a Maçã deverá apresentar ainda no ano que vem.

Novos Macs e chip “M2”

Embora os leakers ainda não estejam certos se o novo notebook se chamará, de fato, MacBook Air ou apenas MacBook, é esperado que a empresa apresente, no próximo ano, a nova geração do seu laptop de entrada, o qual deverá contar com um design repaginado inspirado na linguagem visual do iMac M1 de 24″.

O laptop contaria, assim como o all-in-one, com bordas brancas na parte frontal e várias opções de cores vibrantes para escolher. Além disso, como os novos MacBooks Pro, o novo dispositivo adotaria também um notch como forma de aumentar a área útil do seu display, passando, provavelmente, das atuais 13″ para uma tela de 14″.

No entanto, a principal novidade ficaria por conta do chip que equipará a nova máquina, o suposto “M2”. Segundo os rumores, a nova geração do chip que equipará os computadores de Apple deverá ter o mesmo número de núcleos do M1, mas com ganhos de performance significativos em relação ao que temos atualmente.

A Apple também parece estar trabalhando em um redesenho do popular Mac mini, que deverá ganhar um corpo ainda mais compacto do que o visto na geração atual, além possíveis novas configurações com os poderosos chips M1 Pro/Max, hoje exclusivos dos notebooks profissionais da Maçã.

O iMac de 27″, que figura atualmente como uma das poucas opções de computadores na linha de produtos da Apple que ainda contam com chips Intel em suas entranhas, também deverá sofrer um redesign. O desktop possivelmente contará com um visual semelhante ao do iMac de 24″, mas com uma tela Mini-LED com suporte à tecnologia ProMotion (120Hz). Pode ser que esse novo modelo seja batizado de iMac Pro, tendo também novas configurações equipadas com os chips M1 Pro/Max.

Por fim, se a Apple realmente conseguir cumprir a sua meta de transicionar todos os Macs para chips próprios até o fim de 2022, outro que deverá ganhar uma nova geração neste próximo ano é o Mac Pro.

Alguns rumores indicam que ele até ainda poderá ganhar uma versão Intel, mas um futuro Mac Pro com Apple Silicon poderá quem sabe até chegar com um design bem mais compacto que o atual.

Novos iPads Pro e modelo de 15″

Em 2021, o iPad Pro ganhou um update substancial ao passar a ser empurrado pelo poderoso chip M1 e por ter ganhado uma tela Mini-LED (no modelo maior), a qual o conferiu níveis de contraste e brilho muito maiores do que os vistos na geração anterior.

No ano que vem, é esperado que Apple não só traga a tecnologia para o modelo mais compacto, de 11″, mas também atualize a linha com um novo design, o qual deve contar com uma traseira vidro semelhante à dos iPhones. Essa mudança permitiria a chegada do carregamento sem fio aos tablets Maçã que, atualmente, dependem apenas de conexões cabeadas para serem alimentados.

Além disso, de acordo com Mark Gurman, a Maçã também parece estar trabalhando em uma versão de 15″ do seu tablet profissional, a qual poderá ser lançada junto à nova geração do produto.

“iPhone 14” e o fim do modelo mini

Segundo o leaker Jon Prosser, o “iPhone 14” contará com um design largamente inspirado no saudoso iPhone 4, com laterais flat de titânio e duas placas de vidro fechando o conjunto. Além disso, o smartphone abandonará o polêmico notch e adotará uma câmera frontal do tipo hole-punch, a exemplo de aparelhos concorrentes no mundo Android.

É esperado, também, que a linha de iPhones deixe de contar com o modelo mini, versão compacta do celular lançada originalmente em 2020, com a linha de iPhone 12. Dessa forma, tanto os modelos “comuns” do smartphone da Apple quanto os Pro chegariam apenas em duas opções de tamanho: 6,1″ e 6,7″.

Novos AirPods Pro

Os AirPods “comuns” ganharam um upgrade em outubro, com o lançamento da terceira geração dos fones de ouvido totalmente sem fio mais populares do mundo. E, agora, parece ser a vez da versão Pro de ganhar uma atualização.

Segundo rumores, os AirPods Pro deverão ser atualizados em 2022 com um novo design e um novo foco em saúde, ao passo que novos sensores fitness poderão ser adicionados aos fones.

“Apple Watch Series 8” e SE de 2ª geração

Conceito de Apple Watch medindo a temperatura do usuário | Imagem: MacRumors

Por fim, o Apple Watch poderá ganhar não apenas um, mas três novos modelos em 2022, incluindo uma versão mais “robusta” para atividades atividades físicas mais intensas. Além disso, devemos ver, também, uma atualização do popular Apple Watch SE, que segue intocado desde 2020; e, é claro, um “Apple Watch Series 8”, o qual possivelmente ganhará novos sensores de temperatura corporal.

E você, o que mais espera da Maçã para o ano que vem? Conta pra gente!