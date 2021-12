Apple notifica fábrica da Foxconn na Índia após protestos

A Apple notificou a fábrica da Foxconn em Chennai (na Índia) depois que ambas as empresas descobriram que alguns dormitórios e refeitórios de trabalhadores não atendiam aos padrões exigidos.

As investigações ocorreram depois que mais de 250 mulheres que trabalham e moram em dormitórios próximos à fábrica tiveram que ser hospitalizadas por intoxicação alimentar. Por conta disso, a produção na fábrica está interrompida desde 18 de dezembro.

Um porta-voz da Apple declarou:

Descobrimos que alguns dos dormitórios e refeitórios usados pelos funcionários não atendem aos nossos requisitos e estamos trabalhando com o fornecedor para garantir que um conjunto abrangente de ações corretivas seja rapidamente implementado.

A Foxconn disse que está reestruturando sua equipe de gerenciamento local para garantir que possa atingir e manter os padrões necessários, além de que está tomando “medidas imediatas” para melhorar as instalações. Todos os funcionários continuariam a ser pagos enquanto são feitas as melhorias necessárias para reiniciar as operações.

A situação ecoa um incidente semelhante na Índia há um ano, onde a Apple notificou outra fabricante, a Wistron, após trabalhadores protestarem por causa de salários não pagos.

A Foxconn não especificou quando pretende reabrir a fábrica.

