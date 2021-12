Coreia do Sul quer banir jogos de criptomoedas da App Store e do Google Play

A Coreia do Sul foi o primeiro país do mundo a passar, em agosto passado, uma lei “anti-App Store”, mas isso não significa que a mira dos reguladores locais está apenas na loja em si. Mais recentemente, de acordo com o Naver, as autoridades sul-coreanas pediram à Apple, ao Google e a outras empresas donas de plataformas digitais a remoção dos chamados jogos P2E (play-to-earn).

Caso você não seja familiar ao conceito, explicamos: P2E é uma categoria no universo dos jogos mobile cuja popularidade estourou recentemente e que, basicamente, paga criptomoedas ao jogador de acordo com o uso. Mais precisamente, os jogos são plataformas de blockchain nos quais os jogadores acumulam tokens não-fungíveis (os famigerados NFTs) conforme avançam, podendo trocar esses tokens por moedas como bitcoin ou ethereum.

A questão é que, para obter essas NFTs, você geralmente precisa gastar dinheiro para começar a ganhar dinheiro nos jogos P2E — o que, segundo a Coreia do Sul, caracterizaria essa categoria como jogos de azar. Segundo a lei sul-coreana, um jogador pode receber somente um máximo de ₩10.000 (cerca de R$50) a cada sessão de jogo — mais que isso, e ele é considerado ilegal.

O Comitê de Gerência de Jogos (GMC), ligado ao Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul, já está há algum tempo tentando tomar ações contra os jogos P2E. Inicialmente, o órgão tentou — sem sucesso — proibir que os títulos recebessem classificações indicativas, o que impedia a entrada deles nas lojas de apps. Agora, o GMC está fazendo sua investida diretamente nas lojas de apps.

Naturalmente, a movimentação do GMC não será aceita silenciosamente pelos desenvolvedores sul-coreanos: de acordo com o Business Insider, 6 das 10 ações mais bem-sucedidas na Coreia do Sul ao longo deste ano estão ligadas ao metaverso ou aos NFTs, o que indica que esse é um mercado que movimenta muito, muito dinheiro — e olha que ele só está engatinhando.

Apple, Google e demais empresas ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas acompanharemos os próximos capítulos dessa história.

