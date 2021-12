Apptopia lista os aplicativos mais baixados de 2021; TikTok lidera

O que você andou baixando na App Store (ou no Google Play) ao longo de 2021? Será que suas preferências batem com a dos demais usuários do planeta? Para entender o que bombou ao longo do ano que está se encerrando, basta dar uma olhada nos números publicados hoje pela Apptopia.

A firma de análise liberou hoje as estatísticas dos apps mais baixados do mundo nas duas maiores lojas de aplicativos em uma série de categorias. E na contagem geral, não teve para ninguém: o TikTok foi o grande campeão do ano, com 656 milhões de downloads — superando em mais de 100 milhões o segundo colocado, o Instagram.

No universo dos jogos, Subway Surfers ficou com a medalha de ouro, com 191 milhões de downloads, enquanto ROBLOX — sim, aquele mesmo envolvido na polêmica da Apple vs. Epic — conquistou a segunda colocação. Among Us!, que foi febre no início do ano, também figurou no Top 5.

Já no entretenimento, o aplicativo da Netflix foi o campeão do ano, seguido de perto pelo YouTube. Na categoria das compras, a indefectível dupla chinesa — Shopee e SHEIN — ficou com as duas primeiras colocações, enquanto a Amazon ficou apenas em quarto lugar.

Na categoria de viagens, o Google Maps foi o campeão do ano. O Tinder levou a coroa no universo dos apps de namoro, enquanto o Binance ficou com a liderança no segmento de criptomoedas. O Spotify dominou a categoria de música e áudio, enquanto o ZOOM ficou com a medalha de ouro na categoria de apps de negócios.

A análise completa da Apptopia, com o Top 10 de todas as categorias analisadas, pode ser conferida aqui.

O seu app favorito entrou para a lista? Conte-nos! 😉

via Gizchina