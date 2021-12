Como alterar o efeito de animação ao minimizar uma janela no Mac

A Apple oferece diversas formas de personalizar o Mac, deixando-o de acordo com a sua preferência. Por aqui mesmo, já mostramos diversas maneiras de fazer isso de um jeito muito simples.

A dica de hoje envolve a alteração do efeito de minimizar uma janela de aplicativo aberto — processo esse que pode ser feito clicando no botão amarelo (no canto superior esquerdo).

Por padrão, ele está definido no efeito “Gênio”, mas é possível alterá-lo para o efeito “Escala”, caso preferir. Veja, a seguir, como é fácil alterar esse ajuste por aí!

Abra as Preferências do Sistema e clique em “Dock e Barra de Menus”. Em seguida, certifique-se de que a opção “Dock e Barra de Menus” esteja selecionada na barra lateral e clique no menu suspenso ao lado de “Minimizar janelas usando”

A alteração é feita em tempo real, então não é necessário fazer mais nenhum ajuste.

Bônus: desbloqueando uma animação escondida

Há, ainda, uma terceira opção de animação ao minimizar janelas, mas ela não é acessível pelas Preferências do Sistema. Para ativá-la, abra o Terminal (dentro da pasta /Aplicativos/Utilitários/ ), digite o comando abaixo e pressione Return :

defaults write com.apple.dock mineffect -string suck

Depois, reinicie o Dock também usando o Terminal. Para isso, digite o seguinte comando e pressione Return :

killall Dock

Prontinho! O efeito novo já estará devidamente ativado. Caso mude de ideia e queira usar os efeitos “Gênio” ou “Escala”, basta selecionar um dos dois normalmente nas Preferências do Sistema — se fizer isso, porém, será necessário repetir os passos acima no Terminal para voltar a usar o efeito escondido.

Qual deles você prefere usar por aí? 😄

via OS X Daily