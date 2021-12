Como criar um grupo no Telegram [iPhone, iPad e Mac]

O Telegram não tem tanta popularidade assim como o seu principal rival, o WhatsApp. Porém, nos últimos tempos, ele vem ganhando bastante espaço no mundo dos mensageiros.

Isso se deve principalmente pelo fato de ele contar com recursos ainda não presentes no aplicativo da Meta ou até mesmo pela forma mais fácil que os recursos são apresentados.

Um ponto comum entre os dois mensageiros, porém, é a possibilidade de criar grupos, permitindo uma interação entre amigos, familiares ou até mesmo equipes de trabalho.

Enquanto que o WhatsApp permite um número limite de 256 usuários, o Telegram oferece a possibilidade de criar grupos com até 200 mil pessoas. 😳

Veja, a seguir, como criar um grupo no Telegram — tanto pelo iPhone/iPad quanto pelo Mac!

Como criar um grupo no Telegram do iPhone/iPad

Abra o Telegram e toque no botão de nova mensagem (no canto superior direito). Em seguida, vá em “Novo Grupo” e selecione os contatos que deseja adicionar a ele. Depois, defina um nome para o grupo e uma foto. Por fim, toque em “Criar”.

Com ele já criado, você pode fazer outros ajustes. Toque no nome ou na foto do grupo (no topo da tela) e vá em “Editar” (no canto superior direito).

Por lá, é possível adicionar uma descrição, escolher se o grupo é público ou privado, criar um link de convite e até mesmo selecionar o tipo de conteúdo que os participantes poderão enviar.

Como criar um grupo no Telegram do Mac

Com o aplicativo aberto, clique no botão de nova mensagem e selecione “Novo Grupo”. Selecione os membros que deseja adicionar, dê um nome e defina a foto de perfil.

Para editá-lo, abra o grupo, clique na foto ou no nome do grupo (no topo) e depois em “Editar” (no canto superior direito) para fazer as escolhas que desejar.

Curtiu a dica? 💬