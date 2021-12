Limitações do Bluetooth complicam desenvolvimento de AirPods

Em uma entrevista para o What Hi-Fi?, Gary Geaves, vice-presidente de acústica da Apple, e Eric Tremski, integrante do time de marketing de produtos da empresa, comentaram os desafios que os engenheiros da Maçã costumam enfrentar durante o desenvolvimento dos AirPods, que hoje já contam com vários modelos no catálogo de produtos da Maçã, sendo o mais recente os AirPods de terceira geração, lançados em outubro.

Publicidade

O ponto alto da conversa ficou por conta do questionamento se o Bluetooth vem ou não atrapalhando o desenvolvimento dos AirPods, já que a tecnologia pode ser considerada o principal obstáculo na adição do suporte de coisas como o áudio Lossless nos fones da Apple, por exemplo. Geaves se recusou a tecer críticas mais incisivas à tecnologia, mas fez ressalvas:

Obviamente, a tecnologia sem fio é crítica para a entrega do conteúdo que você está falando, mas também há coisas como a latência quando você mexe a cabeça que, se for muito longa, pode fazer você se sentir mal, então nos concentramos em tirar o máximo que pudermos do Bluetooth, e existe um número de truques que usamos para maximizar ou superar os limites da tecnologia. Mas é justo dizer que gostaríamos de mais largura de banda e… vou parar por aqui.

Ao comentar o desenvolvimento dos AirPods de terceira geração, Geaves afirmou que sua equipe prestou atenção nas características mais populares da primeira versão do produto, lançada em 2016. Além disso, o executivo explicou que os novos fones foram projetados do zero, usando apenas peças feitas sob medida para essa nova iteração.

[…] sabemos que muitas pessoas realmente gostam do ajuste aberto que não entra no canal auditivo e se encaixa confortavelmente em sua orelha. Isso não cria um selo, que é o que as pessoas gostam, mas cria desafios para a equipe de áudio. […]

Geaves explicou que a grande diversidade de formatos de orelha é sempre o maior obstáculo existente na hora de projetar um fone aberto, o que os levou, entre outras coisas, a desenvolver tecnologias como a Equalização Adaptativa, que tenta entregar níveis de frequência consistentes independentemente do encaixe.

Publicidade

[…] não há duas orelhas iguais — cada pessoa tem um encaixe único, e isso significa que o som que as pessoas escutam será significativamente diferente, especialmente os graves. […]

Por fim, o executivo aproveitou para lembrar que a Apple reconhece o caráter emocional do ato de escutar música, e que por isso conta com um time experts da indústria fonográfica e com produtores profissionais para refinar o áudio de cada produto lançado, buscando sempre o resultado mais próximo do que foi originalmente proposto pelos artistas nos estúdios.

A entrevista completa pode ser acessada aqui.

AirPods (3ª geração) de Apple Preço à vista: a partir de R$2.159,10

Preço parcelado: em até 12x de R$199,92

Lançamento: outubro de 2021 Comprar

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$249,92

Características: Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente

Lançamento: outubro de 2019 Comprar

AirPods Max de Apple Preço à vista: R$6.209,10

Preço parcelado: em até 12x de R$574,92

Características: Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente

Cores: cinza espacial, prateada, verde, azul-céu ou rosa

Lançamento: dezembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac