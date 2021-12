Tumblr bane quase 450 tags para se manter na App Store

Nesta semana, um ex-desenvolvedor do Tumblr expôs alguns dos problemas, na visão dele, com o processo de análise de aplicativos da App Store — reclamando principalmente da falta de comunicação interna, o que levava a uma interminável relação de problemas. Fato é, no entanto, que o descontento do Tumblr tem outros motivos, incluindo a restrita política da companhia com relação a conteúdo adulto.

Publicidade

Uma das medidas tomadas para cumprir as diretrizes da Apple é limitar a busca e a exibição de resultados de certas tags — as quais o Tumblr afirma “se enquadrarem na definição expandida de conteúdo sensível”. Vale notar que, em 2018, a plataforma precisou banir completamente conteúdos adultos para que voltasse a operar na App Store.

Usuários do Tumblr desenvolveram uma lista não oficial de tags proibidas — a qual já possui quase 450 palavras. Algumas dos termos banidos fazem sentido, como “pornografia”, “drogas” e “sexo”, por exemplo — outros são incompreensíveis, a exemplo de “Tony the Tiger” e “Eugene Levy”.

Muitas pessoas migram para o Tumblr para falar anonimamente sobre suas experiências, mas algumas dessas proibições censuram tais conversas. Vários termos relacionadas a stimming, uma prática comum de autoestimulação para pessoas autistas, são proibidas, além de tags como “depressão”, “PTSD” e “bipolar”.

Publicidade

Um porta-voz do Tumblr comentou as novas medidas:

Entendemos que esses ajustes terão impacto sobre como usuários podem acessar conteúdo potencialmente sensível ao usar nosso aplicativo para iOS, e isso pode ser frustrante. Estamos trabalhando em soluções mais elaboradas que serão lançadas em um futuro próximo e manteremos a comunidade atualizada à medida que o trabalho continua.

A rede social disse que essas mudanças se aplicam apenas ao seu aplicativo iOS e que não afetarão ninguém que navegue no Tumblr pela web ou no Android.

via The Verge