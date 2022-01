Posso trocar minha conta empresarial do Google Workplace ou do Microsoft 365 Business por uma do iCloud+?

A Apple promoveu no ano passado uma série de mudanças em seu serviço na nuvem, o iCloud. Além das opções de reforço nas questões de segurança e privacidade — discurso bastante intensificado pela empresa ultimamente —, o iCloud+ trouxe também a possibilidade de domínio personalizado para usuários individuais ou na conta família.

Outra mudança interessante, agora em especial no Brasil, a chegada do pacote Apple One Premium trouxe novas possibilidades, como o Apple Fitness+ e o aumento do limite de espaço para até 4TB.

Embora essas mudanças sejam voltadas para usuários finais, elas abriram um novo campo de possibilidades para o trabalho e podem atrair donos de pequenas empresas e profissionais para adotar o serviço como padrão para suas atividades profissionais.

Seria o iCloud+ uma opção aos já consolidados Microsoft 365 Business (MB) e Google Workplace (GW)? Vamos analisar alguns pontos.

Trabalho colaborativo

Embora a suíte da Microsoft tenha surgido muito antes, foi o Google que procurou fortalecer a possibilidade de trabalho colaborativo ágil e fácil. Com seus produtos semelhantes (para não dizer idênticos), a empresa possibilitou que várias pessoas pudessem editar simultaneamente — e via web — documentos, planilhas e apresentações. Logo em seguida, o MB também ofereceu essa possibilidade e, tardiamente, a Apple criou o recurso compartilhar para o Pages, o Numbers e o Keynote.

Nos três concorrentes, é possível inserir pessoas que não tenham o mesmo domínio de email, o que facilita bastante interações com diversos colaboradores. Porém vale lembrar que, no caso da Maçã, é necessário ter um ID Apple.

Armazenamento em nuvem

Esse serviço possui diversas opções no mercado, mas com presença marcante de nossos amigos da Microsoft, do Google e da Apple. Aqui, porém, MB e GW estão bem à frente.

OneDrive, SharePoint e Google Drive são plataformas bem práticas para utilização em equipe. O MB ainda tem a facilidade de integrar tudo no MS Teams, que facilita muito a gestão de documentos e informações. Já é possível compartilhar pastas no iCloud, mas o serviço ainda é instável e com algumas inexplicáveis ausências de atualização de arquivos. Verdade seja dita, no entanto: quando se trata de atualização automática pessoal entre arquivos disponíveis offline/online e migração de backup, o iCloud funciona muito melhor e mais intuitivamente.

Chat

A comunicação instantânea é um importante recurso para o trabalho em equipe. O MB nada de braçada nesse tópico. O chat do Teams funciona muito bem e é integrado aos demais itens.

No GW, o Google Chat ou o chat direto no Gmail podem até quebrar um galho, mas não são tão eficientes, tanto que empresas as quais optam pelo GW costumam adotar outra ferramenta para chat, como o Slack, por exemplo. Não dá nem para considerar a Apple nesse quesito, haja vista que o Mensagens, mesmo com seus últimos incrementos, está longe de ser uma ferramenta profissional de comunicação.

Hospedagem de domínio e email

Como citado no começo deste artigo, o iCloud+ permite agora que você utilize um domínio personalizado (se ele for seu, obviamente). Embora seja legal para uma pessoa, não se pode configurar como um serviço voltado para empresas (nem é essa, mesmo, a proposta).

Uma conta familiar permite, no máximo seis integrantes podendo utilizar esse mesmo domínio — e não existe a possibilidade de hospedar um site, por exemplo. MB e GW são ótimas ferramentas para isso, mas tudo tem um preço. Os planos do MB começam em R$28,60, e os do GW se iniciam com R$24,30 por usuário, na opção mais básica.

Ou seja, se hipoteticamente você tivesse uma empresa com apenas seis pessoas, gastaria:

MB: R$171,60 por mês com 5TB de armazenamento.

GW: R$145,80 por mês com apenas 30GB por usuário.

Apple One: R$107,40 por mês com 4TB de espaço e, de quebra, acesso ao Apple Arcade, ao Apple Music, ao Apple TV+ e ao Apple Fitness+.

Gerenciamento de projetos

Mesmo pequenas empresas estão cada vez mais preocupadas sobre como gerenciar seus projetos. O GW tem poucos recursos próprios nessa direção: Agenda, Keep e Tarefas ainda são apps bem iniciantes. Talvez, por essa razão, o Google ofereça integração com praticamente todas as ferramentas de GP disponíveis no mercado.

O MB investiu mais nessa área com o Planner e o To Do, que podem ser integrados ao Teams e trazem muitos recursos, embora sejam pouco customizáveis.

Apesar de distante na disputa, a Apple fez interessantes incrementos no app Lembretes que permitem acompanhar pequenos projetos, atribuindo tarefas, lembretes e prazos para outras pessoas. Não chega a ser um gerenciador de projetos, mas permite uma interação interessante.

Conclusão

Mesmo com avanços significantes, não podemos ainda considerar o iCloud+ como uma ferramenta para trabalho profissional. Vale lembrar que a empresa nunca demonstrou essa pretensão, e estamos apenas fazendo um exercício de análise para alguém que está considerando essa hipótese.

Se você é um empreendedor individual ou tem uma empresa bem pequena, com apenas seis funcionários (ou menos, e todos com dispositivos da Apple), não precisa fazer a integração com muitos softwares e não tem necessidade de hospedar um site, talvez o iCloud+ resolva sua vida com um baixo investimento. Do contrário, as plataformas do MB e do GW são serviços voltados para empresas com recursos e integrações bem mais profissionais, eficientes e eficazes.

Comente aí qual deles você usa na sua empresa e a sua opinião!