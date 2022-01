App permite controlar músicas de forma rápida no Mac

Eu não sei vocês, mas enquanto eu estou na frente do Mac — trabalhando, escrevendo ou somente passando o tempo — há sempre (tá bem, quase sempre) uma musiquinha de fundo tocando.

Publicidade

Se você também é desses, o Neptunes é um aplicativo superútil para você, lhe permitindo conferir o histórico das suas músicas diretamente pela barra de menus do Mac e controlar a reprodução delas por meio de comandos de teclado personalizáveis.

O Neptunes se conecta à sua conta do Apple Music ou do Spotify, sincroniza suas canções com o last.fm para que você tenha um histórico de reprodução, e permite que você crie atalhos de teclado para realizar ações como pular músicas, adicionar uma faixa a sua biblioteca e muito mais. Além disso, o app ainda conta com widgets personalizáveis.

O aplicativo está disponível de forma gratuita na Mac App Store. Entretanto, uma versão Pro traz alguns recursos adicionais por R$10,90/ano.

via Micropixels