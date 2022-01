Apple também lança AirPods Pro do Tigre para Ano Novo Chinês

Repetindo o feito do ano passado, a Apple lançou uma edição limitada dos AirPods Pro em comemoração ao ano do Tigre do Ano Novo Chinês, celebrado no dia 1º de fevereiro.

A edição especial do AirPods Pro vem com um emoji de tigre impresso no estojo de recarga MagSafe, sendo que a caixa também é personalizada com uma versão maior do emoji (em vermelho).

No mais, a edição especial dos AirPods Pro é idêntica ao modelo comum e tem o mesmo preço. Quando comprada em lojas de varejo da Apple na China, os clientes também recebem um conjunto de 12 envelopes vermelhos com cada um dos signos do zodíaco chinês impresso neles em forma de emoji.

Na China, em Taiwan, Hong Kong e Singapura, os clientes também podem participar de uma sessão (presencial ou virtual) do Today at Apple chamada “Compartilhe Seu Amor” (“Share Your Love”), na qual eles podem criar cartões de felicitações personalizados para o Ano Novo. Ademais, a Apple está exibindo ilustrações e decalques do Ano do Tigre em lojas selecionadas na China.

Como informamos, a Apple também lançou edições limitadas de outros produtos em comemoração ao Ano Novo Chinês, como os AirTags e os Beats Studio Buds.

