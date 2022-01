“CODA” (do Apple TV+) chegará ao Brasil pelo Prime Video

Em agosto passado, noticiamos a chegada do filme “CODA” ao catálogo do Apple TV+. Porém, deixamos claro que ele não ficou disponível no Brasil — na verdade, em nenhum país da América Latina.

Na época, nós esclarecemos que essa ausência se deu devido ao fato de a Diamond Films ter os direitos de exibição do longa-metragem nos cinemas brasileiros, de modo que a produção só poderia ficar disponível no catálogo do Apple TV+ caso a Maçã adquirisse os direitos após a janela de exibição nas telonas.

Ao que tudo indica, outro serviço de streaming chegou na frente nessa disputa e conquistou os direitos de exibição do filme por aqui: o Prime Video. Sim, é isso mesmo que você leu… o filme — que nos Estados Unidos e em muitos outros países está disponível no Apple TV+ — está na programação de janeiro do serviço da Amazon, e deverá entrar no catálogo no próximo dia 7/1.

Embora isso seja um tanto quanto inusitado, não é algo inédito em se tratando de serviços de streaming. Os últimos filmes do Homem-Aranha, por exemplo, ainda que façam parte do universo da Marvel, são de propriedade da Sony e, por isso, estão no catálogo do HBO Max e não no do Disney+.

Mesmo com essa reviravolta envolvendo o longa-metragem, nada impede que a Apple adquira, futuramente, os direitos de exibição da sua produção também por aqui (bem como nos outros países onde ela não tem). É esperar pra ver os próximos capítulos…

dica do Bruno Carvalho