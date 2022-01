Como desabilitar a instalação automática de apps do iPhone no Apple Watch

Podemos afirmar que a App Store foi uma pioneira na distribuição de jogos e aplicativos. Lançada em 2008, hoje ela está presente em iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e até nos Apple Watches.

Apesar disso, o número de apps disponíveis para o relógio não chega nem perto das opções disponíveis para iPhone/iPad. Isso, é claro, tem a ver com o fato de ele ser um dispositivo menor, mais específico. Ainda que muitas empresas tenham criado apps para o Watch no começo, já noticiamos por aqui que várias delas simplesmente desistiram da plataforma…

Normalmente, quando você está fazendo a primeira configuração do smartwatch, a Apple pergunta se você deseja instalar automaticamente as versões de apps instaladas no seu iPhone diretamente no relógio.

Caso mude de ideia, é possível alterar isso posteriormente. Assim, você evita que apps raramente usados acabem ocupando espaço no Apple Watch. Veja, a seguir, como fazer isso!

Abra o app Watch no iPhone e toque em “Geral”. Depois, basta desmarcar a opção “Instalação Automática”.

Com isso, sempre que for instalar um aplicativo no iPhone que possua uma versão para o Apple Watch, ele deverá ser instalado manualmente na aba “Meu Relógio” do aplicativo Watch.

Você costuma usar muitos apps de terceiros por aí? ⌚️

