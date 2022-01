Fim de uma era: BlackBerry encerra suporte ao seu sistema

Sonho de consumo de muitas pessoas nos anos 2000, quando o assunto eram telefones celulares, a BlackBerry viu seu domínio ir por água abaixo com a chegada dos iPhones ao mercado. Tanto é que o BlackBerry OS, o icônico sistema operacional que a marca usava em seus aparelhos, foi descontinuado há alguns anos e substituído pelo Android.

Publicidade

Na época, para não prejudicar pessoas que ainda eram proprietárias dos aparelhos clássicos com o BlackBerry OS, a empresa continuou oferecendo suporte ao sistema operacional, principalmente para fornecer atualizações de segurança e corrigir possíveis vulnerabilidades.

Porém, a BlackBerry anunciou no dia 22 de dezembro que até mesmo esse suporte chegará ao fim. A mudança afetará os (raros) usuários que ainda contam com celulares com o BlackBerry 7.1 OS, o BlackBerry 10, o BlackBerry PlayBook OS 2.1 e outras versões mais antigas. Vale notar que os dispositivos da marca que rodam Android não serão afetados.

A partir de amanhã (4/1), tais aparelhos com o SO proprietário da BlackBerry não receberão mais atualizações. Eles até continuarão funcionando, mas sem nenhuma garantia de segurança, até mesmo para a realização de operações básicas (como chamadas, dados móveis, envio de mensagens de texto e chamadas de emergência).

Publicidade

O fim do suporte ao BlackBerry OS já estava nos planos da marca há muito tempo, especialmente depois que ela deixou de focar em hardware para se dedicar a fornecer softwares e serviços de segurança para outras empresas e governos. Porém, a companhia adiou esse fim em agradecimento aos “parceiros e clientes fiéis”.

via 9to5Mac