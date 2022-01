“iPhone 15 Pro” poderá ter zoom óptico de 10x

Em março do ano passado, as expectativas em torno do lançamento de iPhones com lente periscópio foram arremessadas para 2023, tornando ainda mais improvável a apresentação dessa nova lente nos iPhones deste ano.

Agora, o analista Jeff Pu retomou essa aposta afirmando que pelo menos um modelo do “iPhone 15 Pro”, que poderá ser lançado em 2023, terá uma lente periscópio.

Como já comentamos anteriormente, num sistema de periscópio, a luz que entra na lente é refletida por um espelho inclinado em direção ao sensor de imagem da câmera. A mudança na direção da luz permitiria que a Apple aprimorasse ainda mais o zoom óptico do iPhone — o qual poderá chegar a até 10x, ante 3x nos iPhones 13 Pro [Max].

Já existem alguns smartphones Android com lentes de periscópio, incluindo o Galaxy S21 Ultra, da Samsung, e o P40 Pro+, da Huawei — ambos os dispositivos possuem zoom óptico de até 10x.

Vale notar que os rumores sobre iPhones com lente de periscópio têm circulado desde o início de 2020, sendo o analista Ming-Chi Kuo o primeiro a mencionar tal possibilidade.

via MacRumors