Kuo: “AirPods Pro 2” terão suporte para Lossless e novo design

Desde seu lançamento em 2019, a única “novidade” de hardware que os AirPods Pro receberam foi uma nova versão do estojo de recarga com suporte para MagSafe. Naturalmente, as especulações giram em torno da nova versão do modelo e, recentemente, o analista Ming-Chi Kuo trouxe as suas apostas.

Publicidade

Segundo Kuo, a próxima versão dos fones de ouvido sem fio topos-de-linha terá um novo design, suporte para reprodução de áudio Lossless e um estojo de recarga com recursos de rastreamento e alerta integrados.

Vale notar que nenhum dos modelos de AirPods atualmente comercializados pela Apple suporta áudio sem perdas — isso ocorre porque os AirPods reproduzem áudio via Bluetooth, utilizando o codec AAC. Vale notar que, em maio do ano passado, o leaker Jon Prosser afirmou que uma suposta atualização de firmware dos AirPods tornaria a reprodução de músicas sem perdas possível — mas até hoje nada disso se materializar.

Com relação aos recursos de rastreamento, para além das melhorias introduzidas há alguns meses, é provável que o novo estojo de carregamento integrar-se-á ao aplicativo Buscar (Find My), permitindo que usuários emitam um som para localizá-lo separadamente dos fones.

Publicidade

Kuo também reiterou que a próxima geração dos AirPods Pro apresentará um novo design e será lançada no quarto trimestre de 2022, um pouco mais tarde do que o timing sugerido por outros rumores.

Por fim, o analista acredita que os AirPods ainda oferecerão suporte para recursos de monitoramento de saúde e fitness no futuro, mas não associou diretamente essas possibilidades já à suposta segunda geração dos AirPods Pro.

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$249,92

Características: Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente

Lançamento: outubro de 2019 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors