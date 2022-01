Mark Gurman reitera que “iPhones 14” não terão notch

Já comentamos diversos rumores que apontam para um possível fim do recorte frontal (notch) nos “iPhones 14” em prol de um design hole-punch (com um buraco na tela) — e recentemente o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, reiterou essa possibilidade no seu boletim informativo Power On.

Como é possível imaginar, a remoção do notch traria um desafio para a Apple: realocar os sensores e elementos que compõem o Face ID e o sistema de câmera TrueDepth. Nesse sentido, a Apple terá que apresentar uma alternativa para manter essas tecnologias e, segundo Gurman, isso poderá acontecer por meio de um sistema oculto, que funcione atrás da tela — o que já foi especulado anteriormente.

Para além da remoção do notch, outros rumores sobre o “iPhone 14” incluem a possibilidade de a Apple eliminar a protuberância do sistema de câmeras traseiro, tornando o dispositivo mais plano. Ademais, espera-se que a câmera principal (grande-angular) tenha um sensor de 48MP, o que representaria um grande salto em relação aos 12MP atuais.

Por fim, ele ressaltou a possibilidade de o próximo iPhone ganhar um chassi de titânio e lembrou dos rumores em torno de um modelo totalmente sem entradas — incluindo a bandeja para chips SIM.

Embora não seja um rumor exatamente novo, Gurman também afirmou que o iPhone SE ganhará suporte para redes 5G, mas não forneceu muitos detalhes sobre as supostas outras mudanças do modelo de entrada da Maçã.