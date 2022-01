Novo monitor da Apple custará metade do Pro Display XDR, afirma Gurman

Há algumas semanas, o colunista da Bloomberg, Mark Gurman, ressuscitou os rumores sobre o lançamento de um novo monitor da Apple, o qual seria mais barato do que o Pro Display XDR.

No seu boletim informativo Power On mais recente, Gurman trouxe mais informações sobre esse possível lançamento e do custo do suposto novo display. Mais precisamente, ele afirmou que o novo display poderá ser vendido pela metade do Pro Display XDR — o qual custa a partir de R$45 mil (US$5 mil) —, e que ele poderá ser lançado neste ano ou em 2023.

Coming. Don’t know if 2022 or 2023. — Mark Gurman (@markgurman) January 1, 2022

Ainda não há informações sobre as especificações do display; segundo Gurman, a redução no preço também será possível graças ao “barateamento” da produção desde o lançamento do Pro Display XDR, em 2019.

MacBook Air com chip “M2”

Ainda na sua newsletter, Gurman afirmou que o próximo MacBook Air será alimentado pelo chip “M2” (como especulado anteriormente), o qual será apenas “marginalmente mais rápido” do que o M1.

Especificamente, ele espera que o “M2” tenha uma GPU de até 10 núcleos. Não está claro, por outro lado, se haverá melhorias no que diz respeito à velocidade ou aos núcleos da CPU .

Mac Pro e Mac mini

De acordo com as previsões de Gurman, a Maçã lançará um novo Mac Pro neste ano, o qual poderá ganhar um design menor do que o modelo atual (o famoso “ralador de queijo”), ao mesmo tempo em que agregará ganhos de desempenho consideráveis graças ao Apple Silicon.

Segundo ele, a máquina terá um chip com CPU de até 40 núcleos, além de uma GPU de 128 núcleos. Gurman não acredita, porém, que o modelo será lançado na WWDC22, apenas anunciado.

I don’t believe the Mac Pro will be released at WWDC. rather announced. @appltrack — Mark Gurman (@markgurman) January 2, 2022

Além do Mac Pro, Gurman também acredita que um Mac mini atualizado está a caminho com um upgrade no design (e no chipset), incluindo um chassi mais fino, um painel superior com acabamento em acrílico e novas opções de cores.

Além disso, a máquina poderá incluir quatro portas Thunderbolt/USB-C, duas USB-A, uma Ethernet e uma HDMI e um conector de alimentação circular magnético (como o do iMac de 24″).

As possibilidades estão postas! Quais são suas apostas?