O que fazer se o Siri Remote não estiver funcionando?

O Siri Remote é uma parte importante das Apple TVs mais recentes — as quais rodam o tvOS, sistema operacional criado especialmente para as set-top boxes.

Publicidade

Por esse controle remoto, você pode navegar na interface do sistema e até usar a Siri para perguntar questões relacionadas ao filme ou à série que você está vendo no momento, ou controlar os seus dispositivos compatíveis com o HomeKit, por exemplo.

Porém, se você está enfrentando dificuldades ao usar o Siri Remote (seja ele de primeira ou de segunda geração), separamos por aqui algumas dicas básicas que podem lhe ajudar a resolver o seu problema.

Vamos nessa?

Tente recarregá-lo por 30 minutos usando o cabo Lightning incluso na caixa da Apple TV ou do Siri Remote.

Desligue a Apple TV da tomada e aguarde ao menos seis segundos até ligá-la novamente.

Caso isso não resolva, tente o seguinte procedimento: aponte o Siri Remote (a cerca de 7cm de distância da Apple TV) e mantenha pressionados os botões “Menu” (ou o de voltar, dependendo da geração do controle) e o de aumentar o volume por cinco segundos. Caso seja necessário, posicione o controle remoto em cima da Apple TV para que o emparelhamento seja concluído.

Não funcionou?

Se nenhuma dessas dicas ajudar a resolver o seu problema, pode ser que o seu Siri Remote esteja com algum problema ou com a bateria interna desgastada o bastante a ponto de não mais funcionar.

Publicidade

Nesses casos, nossa recomendação é que você procure uma Apple Store, um Centro de Serviço Autorizado Apple ou o suporte da empresa, seja pelo site ou pelo aplicativo Suporte, disponível na App Store.

Não posso mais usar a Apple TV?

Nesse meio tempo, vale lembrar que é possível adicionar o atalho “Apple TV Remote” na Central de Controle do iPhone/iPad. Para isso, abra os Ajustes e vá em “Central de Controle” e toque no botão verde de “+” ao lado de “Apple TV Remote” para adicioná-lo.

Posteriormente, quando quiser usá-lo, abra a Central de Controle e toque no botão representado por um Siri Remote e você terá um controle completo no seu iPhone/iPad.

Publicidade

Esperamos que tudo se resolva por aí! 😉

Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$2.159,10

Preço parcelado: em até 12x de R$199,92

Capacidades: 32GB ou 64GB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 2ª geração Comprar

Apple TV HD de Apple Preço à vista: a partir de R$1.799,10

Preço parcelado: em até 12x de R$166,58

Capacidade: 32GB

Lançamento: setembro de 2015 (4ª geração) Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.