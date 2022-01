Priorize e leia artigos acumulados com o Alfread

Há nada melhor do que novos aplicativos que podem nos ajudar a cumprir promessas de novos hábitos, e se você prometeu que leria mais neste novo ano, ou caso seja um leitor voraz que ao menos organizaria melhor as suas prioridades de leitura, certamente irá amar o Alfread, um assistente de leitura de artigos recém-lançado na App Store.

Publicidade

O app funciona como “um Tinder para artigos”: você pode usar a extensão de compartilhamento do iOS para arquivar os artigos que encontrar na internet, e também pode usar uma das integrações com o Instapaper ou o Pocket para sincronização dos textos.

Ao entrar na página inicial do aplicativo, você é confrontado com uma fila de cartões, os artigos guardados, que você leu ou classificou como arquivar ou ler depois. Ao arrastar cada cartão para a direita, o equivalente a escolher “ler depois”, você faz com que o artigo volte para o fim da fila; já ao arrastar para a esquerda, para arquivar, vai tirar o artigo da fila para mantê-lo arquivado até que você mude de ideia.

Cada artigo pode ser curtido, marcado como lido, compartilhado e até mesmo ser associado a tags (etiquetas) personalizadas. É na tela de busca onde você pode ver e ordenar a lista de artigos marcados para serem lidos depois e navegar entre os não lidos, lidos, curtidos, para depois e os artigos marcados por tags. Além de ordenar os artigos, também é possível organizar destaques! Leu algo tão interessante que deu vontade de sublinhar? Basta usar o seletor do iOS e marcar o trecho conforme você deseja; todas as suas marcações ficam armazenadas no Alfread, ainda com a possibilidade de serem sincronizadas com o Readwise, via integração com o app. 🤯

Publicidade

Até aqui, o Alfread já se mostraria um app bastante útil e dedicado à leitura de artigos, no entanto ainda há mais: você pode monitorar dentro da página de perfil todo o seu progresso de leitura de artigos ao longo da semana e também um acompanhamento por tópicos. O acompanhamento de progresso tem como base a sua meta semanal de leitura de artigos, que pode ser personalizada a cada momento. E, caso você se esqueça de ler, o app ainda lhe lembrará dos artigos para serem lidos por meio de notificações, que podem ser personalizadas por horário e até mesmo por localização (que é mantida em sigilo no seu aparelho).

O Alfread é um excelente utilitário de leitura para quem gosta de ler e navegar entre artigos no iPhone. Particularmente, gosto muito da interface elegante do aplicativo, proposta que também se estende à forma de nos cobrar pelo que ainda precisa ser lido. No entanto, ainda há dois pontos pelos quais precisaremos aguardar: por ora, não há tradução para outro idioma que não seja o inglês, e também não há suporte apropriado para iPad, apesar de a versão do iPhone funcionar em maior escala no tablet. Em depoimento ao MacMagazine, o desenvolvedor afirmou que uma versão para iPad já está a caminho!

O app pode ser baixado gratuitamente na App Store e conta com um modelo de assinaturas de R$14 por mês ou R$113 por ano para o desbloqueio de recursos premium: tags inteligentes, destaques ilimitados, busca por texto completo, status avançados e integração com Readwise, Instapaper e Pocket. 😉