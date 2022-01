Siri não consegue avaliar músicas do Apple Music no iOS 15

A Apple pode ter “devolvido” alguns comandos da Siri com a chegada do iOS 15.2, mas em compensação a assistente virtual da Maçã parece ter perdido a capacidade de realizar solicitações para classificar músicas reproduzidas no Apple Music, segundo relatos de vários usuários.

Publicidade

Anteriormente, ao ouvir uma música da sua biblioteca no iPhone e iPad, costumava ser possível pedir à ‌Siri‌ para avaliar uma música com um determinado número de estrelas.

Agora, de acordo com relatos no Reddit e no fórum de suporte da Apple, a função não está mais disponível nas versões do iOS 15. Nesse sentido, a ‌Siri‌ responde agora com “Sinto muito, mas não posso fazer isso”, ou alguma variação disso.

Não está claro se esta é uma alteração pretendida pela Apple ou um problema intermitente do lado do servidor. Vale notar que, recentemente, a Maçã lançou um novo tipo de assinatura comandado exclusivamente pela Siri, então esse certamente é um recurso que viria a calhar.

Publicidade

A Apple ainda não respondeu aos questionamentos sobre o problema.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$8,50/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por três meses. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via MacRumors