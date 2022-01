Apple negocia filme sobre a Fórmula 1 com Brad Pitt

De acordo com uma reportagem do Deadline, a Apple está finalizando um acordo para adquirir um filme (ainda sem título) estrelado pelo vencedor do Oscar Brad Pitt (“Era Uma Vez Em… Hollywood”), o qual interpretará um piloto aposentado de Fórmula 1 que orienta um piloto mais jovem.

Segundo as informações, a Apple viu uma disputa altamente competitiva para o projeto. Ao contrário de “CODA”, que foi adquirido depois de concluído, a Apple está brigando pelo longa antes da sua produção.

Ainda não é confirmado, mas o filme estaria sendo roteirizado por Ehren Kruger (“Oblivion”). A produção será dirigida por Joseph Kosinksi e produzida por Jerry Bruckheimer, os quais também trabalharam em “Top Gun: Maverick”.

Ainda segundo as informações, a Fórmula 1 ainda não está oficialmente envolvida na produção, apesar da possível participação de nomes como o piloto britânico Lewis Hamilton.

Além de garantir um segundo contrato com Pitt, isso marca mais uma investida da Apple para incluir o esporte em seu catálogo de originais (além do prestigiado “Ted Lasso”). Vale notar que há rumores de que a companhia esteja trabalhando em adicionar esportes ao vivo, documentários e dramas esportivos ao Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Hypebeast