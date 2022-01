Apple poderá lançar serviço de audiolivros este ano

De acordo com uma reportagem do The Economist sobre o esforço da Apple em competir com a Netflix, a Disney e a Amazon no mercado de streaming de vídeo, a gigante de Cupertino estaria pensando em tentar sua sorte em mais um segmento de serviços: o de audiolivros.

Segundo as informações, essa plataforma seria lançada neste ano — o próprio The Economist, porém, comenta a possibilidade com ceticismo. Não obstante, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, havia sugerido que próxima fase da empreitada de serviços da Apple incluirá uma integração mais profunda entre as ofertas e mais pacotes, logo, é provável que os rumores estejam alinhados de certa forma.

O Apple Music, lançado em 2015, é o segundo maior streamer depois do Spotify. O Apple TV+, agora com dois anos, é o quarto maior serviço de vídeo fora da China em número de assinantes, de acordo com a Omdia, uma empresa de dados. Nos últimos dois anos, a Apple fez apostas menores na mídia, incluindo o Arcade, um pacote de jogos por assinatura, o News+, um serviço de publicação, e o Fitness+, o qual oferece aulas de aeróbica em vídeo. Fala-se de um serviço de audiolivros ainda este ano.

Apesar disso, existem poucas evidências que corroborem a possibilidade — com exceção da contratação de James DeLorenzo, ex-executivo do Amazon, pela Apple. Embora esteja focado em levar conteúdos de esportes para o Apple TV+, DeLorenzo tem um histórico interessante com uma subsidiária da Amazon: a Audible, uma empresa focada em audiolivros e narração de histórias.

Vale notar que o app Livros (Books) possui uma loja e um reprodutor de audiolivros integrado — mas não é possível comprar/ouvir audiolivros no Brasil, pois simplesmente essa opção não é oferecida.

Vamos aguardar…

