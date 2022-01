Como agendar o envio de mensagens no Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Se você nos acompanha com frequência, já deve ter se deparado com alguma de nossas várias dicas envolvendo os principais aplicativos usados para a troca de mensagens: WhatsApp e Telegram.

Um recurso muito bacana presente nesse último permite que você agende o envio de mensagens.

Isso acaba sendo útil em muitos casos, como em momentos nos quais você se lembra de enviar uma certa mensagem durante a madrugada, mas ao mesmo tempo não quer acordar a pessoa. Com isso, você pode programar o envio para que ela receba num momento mais adequado. 😁

Confira como agendar as suas mensagens por aí — tanto nos iPhones/iPads quanto nos Macs!

Abra o Telegram e selecione o contato ou o grupo desejado. Em seguida, digite normalmente a mensagem na caixa de texto.

Quando quiser agendá-la, mantenha pressionado o dedo por dois segundos no botão de enviar. Em seguida, selecione “Agendar Mensagem” e escolha a data/hora quando deseja que a pessoa receba-a.

Para ver as mensagens agendadas de uma conversa ou grupo, toque/clique no botão representado por um relógio (localizado na caixa de texto).

Para realizar ações como enviá-la, reagendá-la ou até apagá-la, toque no novo botão que aparecerá ao lado daquele de adesivos, na barra de mensagens, depois pressione em cima da mensagem em questão.

No Mac, o processo é basicamente o mesmo, substituindo o pressionar por alguns segundos pelo clique direito do botão do mouse.

Para acessar as mensagens agendadas, você igualmente clica no novo botão que surgirá e, depois, com o botão direito em cima da mensagem.

O bacana é que isso não funciona apenas com mensagens de texto, mas também com imagens e vídeos. Legal, né?! 😊