Há um certo tempo, nós chegamos a comentar por aqui sobre a possibilidade de usar filtros de cores no iPhone/iPad. Isso acaba sendo um recurso bastante interessante para quem possui daltonismo — ou prefira mesmo usar outras tonalidades na tela.

Publicidade

No caso do Apple Watch, a Maçã (ainda) não oferece opções tão amplas de filtros de cores, mas, ao menos, possibilita que você desative todas as cores no sistema operacional do relógio, mantendo apenas os tons de branco e preto.

Isso acaba sendo bem prático para aquelas pessoas que possuem alguma visibilidade comprometida pelas cores ou mesmo quer apenas descansar os olhos. Veja, a seguir, como ativar isso!

Como ativar os tons de cinza do Apple Watch no iPhone

Abra o app Watch no iPhone e vá em “Acessibilidade”. Em seguida, basta marcar a opção “Tons de Cinza”.

Como ativar os tons de cinza no Apple Watch

Abra os Ajustes e vá em “Acessibilidade”. Aí, marque “Tons de Cinza”.

Esse ajuste se torna efetivo no exato momento em que você ativá-lo. Portanto, não é necessário fazer mais nada. ⌚️

Apple Watch Series 7 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Material: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: prateada, dourada ou cinza-espacial

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.