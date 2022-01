Dell anuncia monitor com webcam 4K e foco em videochamadas

Os lançamentos da Consumer Electronics Show (CES) 2022 estão indo de vento em popa e, hoje, foi a vez da Dell anunciar um novo monitor de 32 polegadas — perfeito para videoconferências.

Isso porque o Dell UltraSharp 32 4K Conference Monitor possui uma webcam inclinável 4K HDR , com um sensor STARVIS CMOS da Sony. Além disso, ela conta com recursos inteligentes de câmera como ajustes automáticos de luz, clareza aprimorada, enquadramento automático, reconhecimento facial com o Windows Hello e até detecção de presença.

Para completar, o monitor vem equipado com dois microfones com cancelamento de eco e dois alto-falantes de 14W cada. Tudo isso a fim de prover ao usuário uma experiência para videoconferências e usabilidade de primeira.

A Dell diz que o monitor é certificado para o Microsoft Teams, pois inclui uma série de recursos de privacidade e produtividade, como a habilidade de entrar e sair do modo mudo facilmente e habilitar/desabilitar a câmera com o SafeShutter.

Tão importante quanto a webcam, é a tela de 31,5 polegadas do novo monitor da Dell, que é a primeira em sua classe com a tecnologia IPS Black (que traz melhor contraste e cores). Ela ainda conta com suporte ao VESA DisplayHDR 400, resolução 4K (3840×2160 pixels), taxa de atualização de 60Hz, contraste de 2,000:1, sRGB, 98% de cobertura DCI-PC e até 400 nits de brilho.

Dentre suas conexões, o monitor conta com portas USB-C (15W e 10Gbps), USB-A (10Gbps), DisplayPort, HDMI, Ethernet e uma saída de áudio P2. Com toda essa variedade, é possível recarregar um MacBook Pro conectado ao monitor com até 90W de entrega de energia, conectar dois computadores ao mesmo tempo e utiliza-los com um só mouse e teclado.

A Dell ainda não anunciou o preço do UltraSharp 32 4K, mas pretende lançá-lo no dia 29 de março. E aí, interessou?

