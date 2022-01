Headset de AR/VR da Apple poderá ter 3 telas e custar US$3 mil

Não é novidade para quem acompanha o MacMagazine que a Apple vem trabalhando pesado na criação de produtos de realidade aumentada/virtual. Menos “badalado” que o tão esperado “Apple Glass”, o headset de AR/VR da Maçã (um dos prováveis futuros lançamentos da marca) foi alvo de novos rumores hoje.

A gente já havia publicado que a empresa pretende dar um design ousado ao dispositivo, mas tudo indica que não será somente no aspecto visual que ela inovará. De acordo com um relatório de pesquisa publicado por Ross Young no DSCC, o headset da Maçã terá nada menos do que três telas.

Segundo a publicação, o produto terá uma tela AMOLED e duas Micro-OLED , sendo estas as principais do dispositivo. Ao que tudo indica, a Sony será a fornecedora das telas Micro-OLED, que contarão com resolução 4K. A marca, inclusive, exibiu recentemente um painel que pode ter sido desenvolvido especialmente para a Maçã.

Quanto ao painel AMOLED, ainda não se sabe qual será sua utilidade no dispositivo, já que os headsets de realidade virtual modernos não usam essa tecnologia devido ao fato de a sua densidade de pixels ser muito baixa. Portanto, Young acredita que a Apple o usará “para visão periférica de baixa resolução”.

Obviamente, para ter em posse um dispositivo com essas configurações, usuários deverão desembolsar uma alta quantia — “alguns milhares de dólares”, segundo o relatório. De acordo com o MacRumors, a previsão vai ao encontro de relatórios anteriores, que apontam um valor acima dos US$3 mil para o headset.

Por isso, Young acredita que “o headset de primeira geração será um dispositivo high-end direcionado a profissionais e desenvolvedores para expandir o ecossistema da Apple em AR/VR”. Para incrementar ainda mais o produto, a Maçã ainda deverá incluir uma CPU e uma GPU poderosas no produto.

Quem aí está se preparando para adquirir um? 🤑