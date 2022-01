Kensington lança películas de privacidade para MacBooks Pro com notch

Além dos poderosos chips M1 Pro/Max, os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, lançados no ano passado pela Apple, trouxeram um outro grande diferencial: o notch. Com isso, a presença do entalhe forçou algumas fabricantes de acessórios a redesenhar seus produtos para que eles se adequem ao novo design dos aparelhos.

Uma dessas empresas foi a Kensington, que lançará novos filtros de privacidade MagPro Elite para os computadores portáteis de 2021 da Maçã. Acoplados às telas dos MacBooks, eles impedem que uma pessoa posicionada na lateral dos aparelhos visualize o conteúdo que está sendo exibido, vendo apenas uma tela preta.

Agora, obviamente, os filtros de privacidade contarão com o mesmo entalhe que os portáteis da Apple — o que impede que a câmera FaceTime HD seja coberta pela camada adicional.

Os filtros se conectam perfeitamente à estrutura do MacBook Pro com ímãs, o que torna o processo de colocar/tirar bastante simples e elimina a necessidade de usar adesivos — os quais podem ser potencialmente prejudiciais para as telas dos aparelhos.

A Kensington promete restringir o campo de visão do conteúdo exibido a aproximadamente 30 graus e filtrar os raios de luz azuis prejudiciais em até 22% (o que alivia a fadiga ocular — ou não).

Disponíveis em opções de visualização fosca ou brilhante, os novos filtros MagPro Elite ainda não tiveram seus preços e data de lançamento divulgados. A versão já existente para o MacBook Pro de 16″ (sem notch) é vendida atualmente por US$65.

via AppleInsider