Mochila da Targus com rastreador custará US$145; empresa lança dock com digital e mais

Desde que a Apple abriu a plataforma Buscar (Find My) para dispositivos de terceiros, no ano passado, muitas fabricantes estão lançando produtos dos mais variados tipos e que podem ser localizados facilmente pela grande rede de dispositivos da Maçã.

A Targus, marca conhecida por lançar acessórios para dispositivos como computadores e tablets, é a mais nova empresa a embarcar nesse mercado. Como já havíamos publicado, ela lançará uma mochila integrada à tecnologia Buscar, a qual permitirá que o proprietário a encontre facilmente pelo aplicativo homônimo presente nos dispositivos da Maçã.

Agora, ao anunciar os produtos que farão parte de seu portfólio neste ano, a Targus revelou mais alguns detalhes sobre a mochila, incluindo o preço e a data de lançamento. Prevista para ser lançada na primavera ou no verão (entre março e setembro, no hemisfério norte), ela custará US$145 nos Estados Unidos.

Confeccionada a partir de 26 garrafas de plástico recicladas, a mochila também poderá ajudar a encontrar o iPhone por meio de um botão acoplado a ela. Quando acionado, ele fará o smartphone emitir um sinal sonoro, o que será bastante útil caso o aparelho procurado esteja nas proximidades.

Mas os recursos da mochila não param por aí, já que ela também contará com uma bateria substituível e que poderá ser recarregada via USB. Diferentemente do que acontece em produtos de outras fabricantes, no entanto, essa bateria será altamente integrada à mochila, o que fornecerá proteção adicional contra roubo.

DOCK720: USB-C Hybrid/Universal 4K Quad Dock

Ainda no campo das grandes novidades, dessa vez com foco em segurança, a Targus lançará já neste mês (em parceria com a Synaptics) o DOCK720: USB-C Hybrid/Universal 4K Quad Dock.

Custando US$443, ele oferecerá suporte a uma resolução única 8K ou para quatro monitores 4K. O grande diferencial do acessório, no entanto, é que ele contará com autenticação via impressão digital.

Acessórios antimicrobianos

Focando em bem-estar e segurança, a Targus também está lanchando uma gama de acessórios antimicrobianos, que vão desde mochilas para laptops a capas de proteção. Eles contam com uma tecnologia capaz de impedir o crescimento de 99,9% dos microorganismos causadores de germes.

E mais

Nessa página, você tem acesso à lista de todos os produtos que já foram lançados pela Targus neste ano, bem como a lista e a data de disponibilidade dos que ainda não foram e os preços de todos os acessórios.

