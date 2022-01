PCs com Intel Evo terão integração com iPhones

A Intel parece ter grandes planos para a sua linha de computadores topo-de-linha Evo, incluindo a habilidade de controlar o iPhone a partir deles. As novidades foram anunciadas hoje, durante a Consumer Electronics Show (CES) 2022.

Publicidade

O suporte a esse tipo de integração deverá chegar no fim de 2022 e é baseado na tecnologia da Screenovate, empresa recentemente adquirida pela Intel. Esse sistema de controle permite que usuários enviem arquivos e documentos para o iPhone a partir da área de trabalho do PC, além de receber e enviar mensagens pelo iMessage.

E não para por aí: o sistema também será capaz de angariar dados de batimentos cardíacos e resultados de ECG do Apple Watch emparelhado ao iPhone.

Dentre outras possibilidades provindas da aquisição da Screenovate, a Intel também demonstrou como um tablet Android poderá ser utilizado como uma segunda tela para o computador, tal qual já acontece há muitos anos com o Sidecar em iPads e Macs.

Publicidade

Meu palpite é que, com a concorrência no seu pé [cof, cof, Apple Silicon], a Intel está procurando outros atrativos para a sua linha de computadores. As novidades deverão chegar no fim do ano nas máquinas mais premium da plataforma Evo.

via AppleInsider