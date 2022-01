Promoções na App Store: Remember: Stickies Widget, Visual Math 4D, EdgeView 2 e mais!

Para esta terça-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

O Remember: Stickies Widget, criado pelo pessoal da Virtual GS, é um utilitário interessante para você que precisa de ser lembrado de coisas diversas.



Adicione uma nota em sua tela de Início com o app e não se esqueça mais de suas pendências! O app permite você definir selecionar o tamanho e a cor do widget, além da fonte, da cor e do tamanho do texto.

Seus lembretes serão sincronizados entre seus dispositivos e você ainda pode acessar alguns deles em seu Apple Watch. Que tal? Aproveite a oferta! 🗒

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$66 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/watchOS

Aplicativo educacional.

Jogo de palavras.

Para os fãs de ferrovias.

App universal (iOS/iPadOS/watchOS/macOS)

Utilitário para católicos.

App para macOS

Visualizador de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Respeite o distanciamento social, use máscara (de preferência PFF2 ou N95) em ambientes fechados e vacine-se (se já chegou a sua hora de vacinar ou se chegou o momento da segunda dose ou da dose de reforço). 🏠😷💉