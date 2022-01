Rastreador para carteiras da Chipolo tem suporte à rede Buscar

No ano passado, a Chipolo lançou o ONE Spot, seu primeiro rastreador Bluetooth compatível a rede Buscar (Find My), o qual nós inclusive testamos. Agora, a empresa anunciou, na Consumer Electronics Show (CES) 2022, uma nova adição à sua linha de produtos rastreáveis pelo sistema da Apple: o CARD Spot.

De acordo com a fabricante, o CARD Spot foi projetado para ser “fino e elegante”, de forma que ele que possa caber na divisória para cartão de uma carteira sem adicionar muito volume. Especificamente, ele possui 2,4mm de espessura — quase tão fino quanto um cartão de crédito comum.

Graças ao suporte à rede Buscar, o CARD Spot pode aproveitar os produtos Apple de terceiros para retransmitir sua localização, permitindo que uma carteira perdida seja rastreada onde quer que esteja, desde que um dispositivo Apple esteja por perto. Ademais, usuários também são notificados ao se afastarem do rastreador.

A bateria do rastreador não é substituível e foi projetada para durar até dois anos, mas a Chipolo tem um programa de trade-in que permite aos usuários comprar um novo CARD Spot com um desconto de 50% após esse período. Além disso, ele possui resistência à água (classificação IPX5).

O Chipolo CARD Spot está em pré-venda no site da Chipolo e começará a ser enviado aos clientes em fevereiro, a partir de US$35.

