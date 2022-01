Schlage lança fechadura com suporte a chaves no app Carteira

Uma das novidades trazidas ao app Carteira (Wallet) com a chegada do iOS 15 foram as Chaves (Home Keys), recurso que permite salvar “chaves” de fechaduras inteligentes diretamente no iPhone ou Apple Watch.

Aproveitando-se dessa tecnologia, a Schlage anunciou durante a Consumer Electronics Show (CES) 2022 a Encode Plus Smart WiFi Deadbolt, a primeira fechadura inteligente HomeKit do mercado com suporte para o recurso. Com ela, é possível trancar/destrancar uma porta apenas aproximando o smartphone ou o relógio da fechadura, por meio da conectividade NFC.

Entre os principais recursos do produto, está a possibilidade de compartilhar até 100 chaves de acesso permanentes ou temporárias com amigos e familiares, as quais podem ser geradas e revogadas a qualquer momento.

Assim como outras fechaduras da própria Schlage, a Encode Plus Smart WiFi Deadbolt também pode ser controlada por sistemas como o Google Assistente e a Amazon Alexa, além, é claro, do próprio app da empresa, o Schlage Home — disponível para iOS e Android.

Além disso, para evitar que o usuário fique trancado para fora de casa caso a bateria do seu iPhone acabe, a Encode Plus Smart WiFi Deadbolt possui suporte para o recurso Power Reserve, o qual permite que usuário continue usando o NFC do smartphone para destrancar as fechaduras por até cinco horas após a bateria chegar a 0%. A fechadura também conta com um teclado digital integrado, como uma forma adicional/alternativa de autenticação.

A Schlage Encode Plus Smart WiFi Deadbolt estará disponível no outono (ou primavera, caso você esteja no hemisfério norte) por US$300. Segundo a fabricante, o produto será vendido em duas versões com designs diferentes, as quais devem contar com várias opções de cores.

