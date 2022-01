Scosche lança novos acessórios para iPhone compatíveis com MagSafe

A fabricante de acessórios Scosche anunciou durante a Consumer Electronics Show (CES) 2022 uma série de novos produtos como suportes veiculares, alto-falantes e carregadores — incluindo opções compatíveis com a tecnologia MagSafe.

Vamos conferir tudo a seguir.

Suportes veiculares com MagSafe

Entre as novas opções de suporte veicular da Scosche, está o MagicMount Pro Charge5, compatível com MagSafe e que promete uma resistência forte. Além disso, o suporte possui uma cabeça ajustável de 360º para permitir que o iPhone seja usado no modo retrato ou paisagem. Ele estará disponível em fevereiro, por US$65.

Para aqueles que procuram um suporte seguro e sem carregamento embutido, o MagicMount Pro MagSafe oferece os mesmos ímãs de neodímio fortes e ímãs MagicPlate, tornando-o compatível com modelos de iPhones sem MagSafe e dispositivos Android. Ele também estará disponível em fevereiro, por US$45.

Já o MagicMount MSC possui os mesmos ímãs de neodímio fortes que os modelos anteriores, permitindo que você posicione o iPhone na vertical ou na horizontal enquanto mantém o Carregador MagSafe devidamente alinhado, para que o iPhone permaneça preso no lugar. Essa versão estará à venda em fevereiro, por US$35.

Por fim, há um novo suporte veicular universal o qual oferece carregamento rápido sem fio (padrão Qi) de até 15W e 20W, pela porta USB-C embutida, para carregar um segundo dispositivo. Um LED indicador foi colocado estrategicamente na frente dos “pés” do suporte para verificação instantânea de que o suporte está carregando o telefone.

Alto-falantes com MagSafe

A Scosche também lançou alto-falantes compatíveis com MagSafe, a exemplo do BoomCanMS, que é um pequeno alto-falante Bluetooth. A tecnologia ‌MagSafe‌ não adiciona nada ao som, mas evita que o alto-falante se perca e também funciona como um suporte. O BoomCanMS estará disponível no fim do ano, por US$40.

Já o alto-falante portátil magnético BoomBottle é maior e permite que o iPhone seja conectado à parte superior para facilitar o acesso ao dispositivo, além de se tornar uma ótima opção de suporte durante chamadas. Ele também estará disponível no fim do ano, por US$130.

Outras novidades

Para aqueles que já possuem um Carregador ‌MagSafe‌, como o da Apple, a Scosche está lançando o BaseLynx MS. Ele acomoda um Carregador ‌MagSafe‌ e, por isso, fornece 15W de energia (12W para os modelos iPhone 12‌/13 mini). O suporte será lançado em breve, por US$50.

Há, ainda, um novo disco de carregamento compatível com MagSafe que fornece até 7,5W para iPhones e AirPods. Ele possui um cabo de carregamento USB-C de 1,5m, se integrando perfeitamente à linha de suportes veiculares da Scosche. Por enquanto não há informações sobre o preço ou a disponibilidade do acessório.

A Scosche lançou, ainda, novos cabos, carregador, hubs e powerbanks universais com USB-C que oferecem até 72W de potência para carregar um ou mais dispositivos. Todos eles serão lançados ainda neste ano.

