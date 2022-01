TP-Link lança novas câmeras com suporte ao HomeKit

A TP-Link anunciou quatro novas câmeras de segurança compatíveis com o protoclo HomeKit na Consumer Electronics Show (CES) 2022, através da sua subsidiária europeia Tapo. Tal lançamento, segundo a empresa, faz parte de uma estratégia de expansão da sua marca nos Estados Unidos.

Três das quatro câmeras apresentadas foram projetadas para serem posicionadas em ambientes abertos e contam sensores de luz estelar. Mesmo assim, todas elas são capazes de gravar vídeos em resoluções de até 2K, possuindo o mesmo sensor de 4 megapixels.

Tapo C220

A primeira delas, a Tapo C220, é uma câmera destinada a ambientes internos capaz de capturar imagens coloridas mesmo no escuro. O produto conta, ainda, com um sistema de inteligência artificial capaz de identificar pessoas, animais domésticos e até veículos. Além disso, caso o usuário queira mais privacidade, é possível rotacionar o sensor e escondê-lo dentro do produto, bloqueado completamente a câmera.

A TP-Link não forneceu o preço e nem a data de lançamento da Tapo C220. No entanto, é esperado que o acessório seja disponibilizado no terceiro trimestre de 2022.

Tapo C320WS

Outra novidade, desta vez focada em ambientes externos, foi a Tapo C320WS, câmera Wi-Fi que conta com a certificação IP65 de resistência a água e poeira. O dispositivo possui entradas para cartões microSD de até 256GB, embora seja possível salvar as gravações na nuvem. Além de pessoas, pets e veículos, a C320WS identificar situações mais complexas, como uma tentativa de invasão ou alguém se escondendo.

A TP-Link espera lançar a Tapo C320WS ainda no primeiro trimestre deste ano.

Tapo C420

Já a Tapo C420 tem como principal diferencial ser alimentada por baterias em vez de uma conexão cabeada. Tal como a C320WS, a C420 também conta com a certificação IP65 de resistência a água/poeira e possui sensores de luz noturna para gravações noturnas. Além de uma entrada para cartões microSD, é possível, também, conectá-la a um hub para um armazenamento local dos vídeos gravados. O modelo deverá ser lançado no terceiro trimestre de 2022.

Tapo C720

Por fim, o último modelo anunciado foi a Tapo C720, que conta com dois painéis de LED capazes de entregar até 2.500 lúmens de intensidade de brilho. Sua câmera possui um ângulo de visão de 140 graus, enquanto seu sensor infravermelho pode detectar movimentos em um arco de até 270 graus. Assim como a C220 e a C420, o modelo deverá ser disponibilizado também no terceiro trimestre deste ano.

Vale notar que, embora a TP-Link ainda esteja expandindo a sua marca Tapo para outras regiões fora da Europa (começando pelos EUA), é possível que tais produtos possam chegar ao mercado brasileiro em um futuro próximo, dado que a empresa possui uma representação oficial em terras tupiniquins — o que certamente seria bem-vindo, levando em conta a baixa oferta de câmeras compatíveis com o protocolo HomeKit no Brasil.

