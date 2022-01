WhatsApp testa foto de perfil em notificações do iOS 15

O iOS 15 implementou uma mudança sutil nas notificações de mensageiros que é muito bem-vinda. Me refiro ao fato de que, agora, elas contam com a foto de perfil do contato em questão, facilitando e simplificando o reconhecido de quem enviou a mensagem.

Publicidade

Se você usa o Slack ou o Telegram, por exemplo, já deve ter se deparado com o recurso; no WhatsApp, ainda visualizamos o ícone do app em vez da foto do perfil remetente. Mas isso está para mudar, segundo informou o WABetaInfo.

Como podemos ver na imagem acima, o WhatsApp começou a testar esse recurso na versão beta do mensageiro. A novidade ainda está sendo liberada para um grupo pequeno de testadores; aos poucos, esse grupo será ampliado até que, finalmente, o recurso será liberado na versão estável do app.

Que chegue logo! 😉