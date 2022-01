Apple TV+: “Fraggle Rock: Back to the Rock” ganha trailer

Em novembro passado, a Apple havia anunciado o seu reboot da clássica série infantil “Fraggle Rock”, antes pertencente à HBO. Na ocasião, a empresa aproveitou para divulgar o primeiro teaser da nova produção, intitulada “Fraggle Rock: Back to the Rock”.

Hoje, a Maçã disponibilizou o primeiro trailer completo da nova série infantil, a qual terá 13 episódios e estreará no Apple TV+ no dia 21 de janeiro.

O trailer conta com a tônica aventureira clássica da série e é embalado pela música “Party Down in Fraggle Rock”. É possível ver, ainda, alguns dos personagens clássicos da série criados por Jim Henson, como Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley e o Tio Viajante Matt, interpretados por John Tartaglia (“Fraggle Rock: Rock On”), Karen Prell (“Fraggle Rock”), Dave Goelz (“Os Muppets”), Donna Kimball, Jordan Lockhart e Kevin Clash, respectivamente. Além disso, a série contará, ainda, com a participação especial da banda Foo Fighters.

Vale lembrar que série original de “Fraggle Rock”, transmitida nos Estados Unidos entre 1983 e 1987, foi adicionada em setembro ao catálogo do Apple TV+ — ao lado de outros especiais como “Down at Fraggle Rock”, “Doozer Music” e “Fraggle Songs”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.