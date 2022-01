Apple TV+ terá série sobre assassinato do presidente Lincoln

Os lançamentos do Apple TV+ não param!

Publicidade

Hoje, a Maçã anunciou a produção de mais uma série original para o seu serviço de streaming. “Manhunt” será uma série de crimes reais baseada nos eventos surpreendentes do livro “Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer”, de James Swanson.

A série será estrelada pelo vencedor do Emmy de 2021 Tobias Menzies (“The Crown”, “Game of Thrones”, “Outlander”) como Edwin Stanton, secretário de guerra e amigo de Abraham Lincoln, que quase enlouqueceu com a necessidade de pegar o assassino do presidente, John Wilkes Booth, e para levar a cabo o seu legado.

Com uma mistura de ficção histórica e thriller de conspiração, “Manhunt” tratará das consequências do primeiro assassinato presidencial americano e da luta para preservar e proteger os ideais que foram a base dos planos de reconstrução de Lincoln. A série também abordará fortemente histórias de figuras históricas negras e a investigação de crimes como o de Mary Simms, uma ex-escrava do médico que tratou do ferimento de Booth e lhe acolheu após seu crime.

Publicidade

A série foi criada pela escritora/produtora Monica Beletsky (“Fargo”, “The Leftovers” e “Friday Night Lights”) que, em 2019, fechou um contrato plurianual com o Apple TV+ — esta é a primeira produção a sair dele. Beletsky ja foi indicada ao Emmy, ao PGA, ao Globo de Ouro e ao Writers Guild of America West (WGA) e também atuará como produtora executiva e showrunner da série.

Carl Franklin indicado ao Emmy por “Devil in a Blue Dress” e “Mindhunter” atuará como diretor e produtor executivo, enquanto Swanson e Layne Eskridge (“Eu os Declaro Marido e Larry”) também atuarão como produtores executivos.

A série será coproduzida pela Lionsgate, em associação com a POV Entertainment, Walden Media e a 3 Arts Entertainment. Michael Rotenberg (“Mythic Quest”) e Richard Abate (“13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi”) atuarão como produtores executivos por parte da of 3 Arts, enquanto Frank Smith e Naia Cucukov (ambos de (“Finch”)) por parte da Walden Media.

Publicidade

Informações sobre o restante do elenco ou uma data de estreia não foram providas, mas ficaremos de olhos abertos para quaisquer notícias sobre a produção.

