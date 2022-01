Apple TV+: Vanessa Kirby substitui Jodie Comer em “Kitbag”

Há cerca de um ano, falamos aqui sobre “Kitbag” — próximo filme do diretor Ridley Scott para o Apple TV+ sobre a vida de Napoleão, o qual será estrelado pelo vencedor do Oscar Joaquin Phoenix (“Coringa”).

Outro nome elencado para a produção foi o de Jodie Comer, vencedora do Emmy por sua atuação em “Killing Eve — Dupla Obsessão”, mas novas informações do Deadline apontam que ela precisou deixar o projeto devido a problemas de agenda.

Ainda segundo a reportagem, Comer foi substituída por Vanessa Kirby, mais conhecida por “Missão: Impossível Efeito Fallout” e sua atuação indicada ao Oscar em “Pieces of a Woman”.

O longa, cuja produção terá início neste ano, contará a vida de Napoleão com foco sua relação tempestuosa com a Imperatriz Josefina. Parece promissor!

