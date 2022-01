Belkin tem nova campainha inteligente e fones sem fio com ANC

Como de costume, a Belkin apresentou, nesta semana, suas novidades na Consumer Electronics Show (CES) 2022 — entre elas uma nova campainha compatível com o protocolo HomeKit e novos fones de ouvido com suporte à rede Buscar (Find My).

Publicidade

Vamos conferir as novidades?

Wemo Smart Video Doorbell

A linha Wemo ganhou uma nova campainha Smart Video (Wemo Smart Video Doorbell), a qual é equipada com uma câmera de 5 megapixels com um campo de visão de 178º, funcionalidade de zoom e visão noturna.

Graças ao suporte ao ‌HomeKit Secure Video, por meio de uma assinatura do iCloud+ o acesso às imagens é totalmente criptografado e os usuários recebem notificações de detecção de movimento e alertas específicos para quando pessoas, animais, veículos ou entregas de pacotes são detectados.

A nova campainha está disponível a partir de hoje por US$250 nos Estados Unidos e no Canadá.

SOUNDFORM Immerse

A Belkin também lançou seus novos fones de ouvido SOUNDFORM Immerse, os quais oferecem cancelamento ativo de ruído híbrido e integração com o aplicativo Buscar.

Publicidade

Graças à integração com a rede Buscar, os fones de ouvido podem ser rastreados e localizados quando perdidos mesmo quando estiverem fora do alcance do Bluetooth, aproveitando o sinal reenviado por outros dispositivos da Apple que estiverem próximos.

Publicidade

Os fones de ouvido são equipados com drivers dinâmicos de camada dupla de 12mm e há três microfones em cada fone de ouvido. Eles têm resistência à água (classificação IPX5) e são compatíveis com AptX HD de 24 bits.

Ademais, o som pode ser personalizado com o aplicativo Belkin Soundform, e a bateria pode durar até 8 horas com uma única carga — mais 28 horas de reprodução com o estojo de carregamento.

Os novos fones SOUNDFORM Immerse serão lançados no segundo trimestre de 2022.

Matter

Além das novidades em produtos domésticos inteligentes, a Belkin está planejando lançar novas versões de produtos Wemo, incluindo um Smart Plug, uma Smart Light Switch e um Smart Dimmer, com suporte ao protocolo Matter para conexões mais confiáveis e compatibilidade contínua.

Publicidade

Como informamos, o Matter (antes chamado Projeto CHIP) é um novo padrão de conectividade desenvolvido por Apple, Amazon, Google, Samsung e outras empresas, com suporte a vários produtos domésticos inteligentes e que será lançado neste ano.

via Engadget, MacRumors, 9to5Mac