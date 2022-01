Garmin lança o Venu 2 Plus, “sportwatch” pra brigar com o Apple Watch

Em 2018, eu escrevi uma matéria aqui no MacMagazine com o titulo “Quero correr mas não sei se compro um Apple Watch, um Garmin… e agora?”. Fiz isso pois sou um apaixonado por corridas de rua, ciclismo e, principalmente, tecnologia — e toda semana recebia (e ainda recebo, na verdade) esse questionamento.

Resumindo a matéria, se você está levando corrida mais a sério, os “sportwatches” — como Garmin, Polar, etc. — levavam uma boa vantagem sobre o Apple quando o assunto era especificamente esporte — sem contar a bateria, em que sempre deram um baile no Apple Watch. Por outro lado, esses dispositivos perdiam para facilidades do dia a dia e integrações com o iPhone, recursos corporativos e mais quando comparados ao relógio da Maçã.

Mas como diz a frase “Parece que o jogo virou, não é mesmo?!”, a Garmin apresentou o Venu 2 Plus, que traz uma série de integrações que faltavam em seus antecessores.

Venu 2 Plus

Agora podemos fazer e receber ligações direto do pulso, apertando um único botão. O relógio também tem suporte a assistente de voz, sendo compatível com a Siri, com o Google Assistente e com a Bixby (esta eu nunca usei) — no geral, traz um básico do que já existe no Apple Watch há muito tempo como mandar mensagens de texto, responder perguntas e controlar alguns dispositivos inteligentes.

Embora a Garmin destaque o monitoramento de saúde durante todo o dia, isso por si só não chega a ser uma “novidade”, pois versões mais antigas dos relógios da marca já faziam isso. Mas a apresentação dessas informações (como batimentos cardíacos, sono, tempo de atividade e de descanso, etc.) vem com uma roupagem melhor — e agora com alguns complementos (que também já tinham no Apple Watch), como por exemplo acompanhamento de ciclo menstrual e gravidez.

Monitoramento por tipo de exercícios também não chega a ser uma novidade, mas as formas de monitorar esses exercícios evolui constantemente e a Garmin está sempre em destaque nesse assunto. São mais de 1.400 tipos de exercícios personalizados como corrida, caminhada, corrida interna, externa, musculação, natação em ambiente fechado ou aberto, ciclismo, ioga, pilates, entre diversos outros. No Venu 2 Plus, pouco mais de 75 desses exercícios vêm com animações aparecendo no relógio, para você acompanhar durante os exercícios um “algo a mais” para lhe incentivar.

Agora, além de poder fazer uma ligação intencionalmente para alguém, o relógio monitora situações de acidente e chama automaticamente seus contatos de segurança e serviços de emergência. A Garmin já tem, há bastante tempo, o LiveTrack (que permite a alguns contatos lhe “acompanhar” virtualmente nos seus exercícios na rua, para saber por onde está). Agora, com essa nova função de monitorar acidentes, tudo ficou ainda melhor.

Algumas funções smart agora presentes incluem: aplicativos de musica (você pode baixar umas 650 musicas, incluindo playlists do Spotify, do Amazon Music e do Deezer), Garmin Pay (para fazer pagamentos; sim, como o Apple Pay — por sinal, um dos motivos de eu não usar o Garmin sempre era a falta de um serviço assim), notificações inteligentes, calendário, lembretes e atualizações de redes sociais.

A Garmin conta com uma loja própria para baixar novas “carinhas” para o relógio e aplicativos, tudo isso feito através da Connect IQ. Faz um certo sentido eles destacarem isso, pois muitos relógios esportivos ainda têm uma característica forte de serem para atletas. Quando eu olho alguns tipos de relógios na rua, já sei até que esporte a pessoa pratica, mas isso vem mudando muito e cada vez mais o relógio passa a combinar com o seu dia a dia, dentro ou fora dos esportes.

O Venu 2 Plus está disponível em três cores, com uma caixa de 43mm, moldura e hardware de aço inoxidável e uma pulseira de silicone de liberação rápida padrão da indústria de 20mm (aparentemente confortável) e tela AMOLED durável (com vidro Corning Gorilla Glass 3).

Além disso, a vida útil da bateria é impressionante, pois chega a até 9 dias no modo smartwatch e a 8 horas no modo GPS + música — tempo suficiente para fazer uma maratona com muita folga, viu dona Apple?! Uma recarga rápida de apenas 10 minutos já adiciona até um dia de vida útil na bateria no modo smartwatch ou uma hora de vida útil na bateria no modo GPS + música.

O relógio custa US$450 e já está disponível para compra no site da Garmin.

vivomove Sport

A Garmin também lançou o vivomove Sport, que é um relógio analógico híbrido e foi criado para ser um smartwatch básico.

Embora a linha vivomove sempre tenha sido mais estilosa, eles também são extremamente caros. O Luxe, por exemplo, é um smartwatch lindo, mas custa nada menos que US$500. O Style é apenas um pouco mais barato, saindo por US$300.

Embora o Sport tenha a mesma touchscreen oculta, ela fica apenas na metade inferior da tela. Ele também opta por uma pulseira de silicone e, como se destina a usuários mais casuais, usa o GPS conectado com seu telefone. Dito isso, ele ainda monitora os níveis de oxigênio no sangue, o sono e os exercícios registrados com o relógio, fornecendo as mesmas métricas detalhadas.

Ele também suporta o recurso Body Battery da Garmin (que avalia seus níveis de recuperação), alertas de frequência cardíaca anormal e rastreamento da saúde da mulher. Por segurança, ele também pode enviar uma mensagem com a sua localização para contatos de emergência designados.

O vivomove Sport custa US$180 e já está disponível para compra no site da Garmin.