Kuo: headset da Apple terá lente tipo “panqueca” e estoque limitado em 2022

As especulações sobre os lançamentos da Apple neste ano girarão (principalmente) em torno do esperado headset de AR/VR. Nesse sentido, o analista Ming-Chi Kuo está de volta com novas informações sobre as possíveis características do famigerado vestível e da sua produção.

Com relação às características do headset, Kuo disse que ele apresentará duas lentes tipo “panqueca”, as quais têm um design dobrado que permite que a luz seja refletida para frente e para trás entre a tela e as lentes — possibilitando que o dispositivo seja mais fino e leve.

Ainda segundo o analista, a Apple tem duas fornecedoras para a produção dessas lentes: a Young Optics e a Genius — a última, porém, além de também fornecer lentes para o “Oculus Quest 3”, da Meta, possui um rendimento de produção inferior, o que teria atrasado a produção em massa do dispositivo para o fim deste ano, segundo Kuo.

O atraso no cronograma de montagem [da Apple] fornece mais tempo para a Genius melhorar o rendimento. Com base na pesquisa de que a taxa de rendimento da Genius já está muito próxima da da Young Optics, acreditamos que a taxa de rendimento de ambos deve ser semelhante antes da produção em massa, portanto, na melhor das hipóteses, a Genius poderá obter metade dos pedidos.

Por consequência, Kuo aponta para um possível lançamento bem no fim de 2022 — com estoque limitado, inicialmente. Ele também disse essa situação se regularizará só no primeiro trimestre de 2023 — semelhantemente ao lançamento dos AirPods Max, cujas vendas começaram em dezembro de 2020 e logo o tempo estimado de entrega pulou para março de 2021.

