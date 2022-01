Promoção “Volta às Aulas” dá AirPods na compra de Macs ou iPads

Como vem fazendo tradicionalmente nos últimos anos, a Apple lançou hoje no Brasil a campanha “Volta às Aulas”, que proporciona descontos e brindes para estudantes que adquirirem algum dos produtos qualificados da Maçã.

Assim como no ano passado, a Apple dará de presente AirPods (de 2ª geração) para quem comprar um Mac (MacBook Air/Pro, iMac, Mac Pro ou Mac mini) ou um iPad (Pro ou Air), além de 20% de desconto no AppleCare Protection Pan — não confundir com o AppleCare+, ainda indisponível para compra no Brasil.

Da mesma forma que antes, você pode optar por trocar os AirPods de segunda geração por um de terceira (pagando R$750) ou por AirPods Pro (pagando R$1.350) a mais na hora da compra do produto.

Além disso, a Apple também oferecerá três meses gratuitos dos seus principais serviços. Ao comprar um dos produtos elegíveis, estudantes poderão degustar pelo período mencionado o Apple Music, o Apple TV+ e o Apple Arcade.

Vale recordar que, para adquirir um dos itens na promoção “Volta às Aulas”, estudantes devem comprovar que estão matriculados em uma instituição de ensino superior reconhecida — o que pode ser feito através de um email institucional ou declaração, por exemplo. Pais de estudantes, professores e funcionários de instituições de ensino fundamental, médio, técnico ou superior reconhecidas pelo MEC no Brasil também podem aproveitar a promoção.

Os produtos também devem ser adquiridos diretamente pelos canais oficiais da Apple, como as Apple Stores físicas e a Apple Store Online Educacional (ou pelo telefone 0800-761-0867).

A oferta ficará disponível até o dia 7 de março — não apenas no Brasil, mas também na Austrália, na Nova Zelândia e na Coreia do Sul —, então você ainda tem alguns meses para pensar e até, quem sabe, guardar aquele dinheirinho para economizar na compra dos produtos. Você pode conferir todos os produtos participantes e os detalhes da promoção nessa página.

